Les personnalités sportives de l’année récompensées à l’École Jésus-Marie

La deuxième édition de la soirée de reconnaissance sportive de l'École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville s'est déroulée le mardi 30 mai dernier à la salle Marcel-Roy de cette école. Pour l'occasion, une quarantaine d'athlètes se sont vus attribuer différents prix au cours de la soirée.

Des prix de personnalités sportives ont d'abord été remis à des athlètes qui sont reconnus pour leur leadership au sein de leurs équipes interscolaires respectives.

Au premier cycle, Mélodie Morin a remporté la prix de la personnalité sportive féminine de l'année, alors qu'Antoine Guay-Tanguay remportait le prix de la personnalité masculine de l'année.

Au deuxième cycle, Maria Fe Ramos Solis a mis la main sur le prix de la personnalité sportive féminine de l'année, tandis que Philippe Boucher a été élu personnalité sportive masculine de l'année.

D'autres athlètes se sont ensuite partagé les prix du joueur s'étant le plus amélioré, du joueur le plus dévoué ainsi que du joueur le plus utile à son équipe ou encore du joueur ayant eu la meilleure performance.

Voici la liste de tous les récipiendaires dans les différentes catégories :

Athlétisme masculin

Nathan Morin (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Athlétisme féminin

Clara Génier (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Badminton

Maria Fe Ramos-Solis (athlète s'étant le plus amélioré)

Olivier Bolduc (athlète le plus dévoué)

Tristan Chouinard (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Basketball benjamin

Antoine Guay-Tanguay (athlète s'étant le plus amélioré)

Thomas Marois (athlète le plus dévoué)

Nykolas Mendez-Roy (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Basketball cadet

Gabriel Cayouette (athlète s'étant le plus amélioré)

Xavier Samuel (athlète le plus dévoué)

Jim Lachance (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Basketball juvénile

Jérémy Fluet (athlète s'étant le plus amélioré)

Alexandre Mercier (athlète le plus dévoué)

René-Charles Veilleux (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Danse

Marie-Pier Drolet (athlète s'étant le plus amélioré)

Alexia Langevin (athlète le plus dévoué)

Julianne Tremblay (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Hockey benjamin interscolaire

Christopher Bisson (athlète s'étant le plus amélioré)

Marc-Antoine Poulin (athlète le plus dévoué)

Bastien Dulac (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Hockey M13

Hugo Poulin (athlète s'étant le plus amélioré)

Antoine Guay-Tanguay (athlète le plus dévoué)

Nykolas Mendez-Roy (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Hockey M15 majeur

Chad Provençal (athlète s'étant le plus amélioré)

Xavier Samuel (athlète le plus dévoué)

Christopher Soo-Robitaille (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Soccer benjamin masculin

Antoine Guay-Tanguay (athlète s'étant le plus amélioré)

Nykolas Mendez-Roy (athlète le plus dévoué)

Félix Gagné (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Soccer juvénile féminin

Marika Bolduc (athlète s'étant le plus amélioré)

Juliette Veilleux (athlète le plus dévoué)

Britanie Maranda (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Soccer juvénile masculin

Andy Jacques (athlète s'étant le plus amélioré)

Nathan Roy (athlète le plus dévoué)

Philippe Boucher (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Volleyball benjamin féminin

Marie-Laura Drouin (athlète s'étant le plus amélioré)

Camille Dufour (athlète le plus dévoué)

Laurie Doyon (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Volleyball cadet féminin

Alexia Couture (athlète s'étant le plus amélioré)

Ann-Sophie Poulin (athlète le plus dévoué)

Britanie Maranda (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Volleyball juvénile féminin

Ariane McCollough (athlète s'étant le plus amélioré)

Anne-Sophie Larrivée (athlète le plus dévoué)

Kelly-Ann Grondin (athlète le plus utile à son équipe ou meilleure performance)

Meilleur effort au programme Études-Sport Hockey LHPS M13

Justin Groleau

Meilleur effort au programme Études-Sport Hockey LHPS M15 majeur

Jérémy Quirion

Bourses

Deux bourses ont finalement été remises, lors de cette soirée de reconnaissance, afin d’honorer des étudiants-athlètes ayant obtenu un excellent bilan scolaire tout en ayant été un athlète qui a performé dans son ou ses sports interscolaires et/ou au programme Sport-études.

La première bourse de 150 $ fut remise à Christopher Soo-Robitaille. Élève de deuxième secondaire du profil Langues et Monde, il a démontré beaucoup de caractère tout au long de la saison. Il a été un leader de premier plan pour l’équipe des Lynx M15 majeur. Ayant été nommé le joueur le plus utile à son équipe, il a également reçu le prix Mathieu Darche de la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire. Ce prix est remis à l’étudiant-athlète ayant conservé une excellente moyenne scolaire générale, dans son cas de 86,2 %, tout en étant un exemple sur la patinoire.

La seconde bourse de 150 $ a été remise à Britanie Maranda. Élève de troisième secondaire du profil sports et sciences, elle a été élue joueuse la plus utile à son équipe en soccer et en volleyball. Outre ses performances sportives, elle a maintenu une moyenne scolaire générale de 90,7 %.