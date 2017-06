Défaite de 13-5 des Jarrets Noirs contre CRSA

Les Jarrets Noirs se sont inclinés 13 à 5 hier contre les champions en titre, le Pub Parvis de Cap-Rouge—Saint-Augustin.

La rencontre s'est bien amorcée pour les Beaucerons qui ont frappé trois coups de circuit consécutifs par l'entremise de Daniel Jacques, Jonathan Goulet et Pierre-Nicolas Bédard lors de la première manche. C'était la première fois de son histoire l'équipe réalisait pareil exploit. Bédard a récidivé plus tard dans la partie en claquant une deuxième longue balle.

C'était la recrue Julien Lessard qui avait la tâche d'arrêter les frappeurs du Pub Parvis. Celui-ci a bien fait, n'accordant que deux points mérités en quatre manches de travail. Toutefois, les erreurs en défensive ont coûté chères aux Jarrets. « C'est une partie à oublier. On tourne la page et on se concentre sur notre prochaine partie qui aura lieu vendredi à Saint-Georges contre Saint-Nicolas », a commenté l'entraîneur, Jonathan Gilbert.

En effet, les Beaucerons se mesureront aux Patriotes de Saint-Nicolas au Centre sportif Lacroix-Dutil à compter de 20h.