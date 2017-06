Un camp de printemps prometteur pour l'équipe juvénile des Dragons

L’équipe de football juvénile des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges a tenu son camp printanier du 26 au 28 mai derniers. Selon les entraîneurs, la saison 2017 des Dragons s'annoncerait des plus compétitives pour l'automne.

L’horaire de la fin de semaine dernière était chargée pour les joueurs. Les entraîneurs ont pu constater de belles améliorations chez les vétérans, alors que plusieurs ont passé de nombreuses heures dans la salle de musculation cet hiver. « Nous pouvions facilement voir la différence entre ceux qui se sont entraîné sérieusement durant l'hiver et les autres. Plusieurs joueurs ont augmenté leur niveau de jeu d'un cran », de commenter l’entraîneur-chef, Carl Dallaire.

Certaines recrues ont aussi impressionné avec de belles performances durant le camp, dont le secondeur Jamyson Goudreau et les joueurs de ligne offensive Maxime Guay et Raphaël Dumas.

Chez les vétérans à l’offensive, le receveur de passes Isaac Dallaire a connu un fort camp de printemps avec plusieurs attrapés, tout en démontrant beaucoup de leadership. Le quart-arrière Justin Quirion et le porteur de ballon Jason Grenier ont aussi démontré beaucoup d’habiletés.

Carl Dallaire croit cependant que la plus grande force de l’équipe l’an prochain devrait être en défensive, qui sera composée de nombreux vétérans qui faisaient déjà très bien l’an dernier. Nommons entre autres Gabriel Nadeau, Alexandre Boulanger et Frédéric Lessard sur la ligne défensive, ainsi que Charles Fortier et David Morissette chez les demi-défensifs.

Le camp s’est conclu par la traditionnelle confrontation entre l’offensive et la défensive. Le duel s’est terminé avec un avantage en faveur de la défensive, devant plusieurs dizaines de parents et proches venus observer les joueurs sous un soleil brûlant.

Les premières pratiques des Dragons juvénile devraient se tenir vers la mi-août et le botté d’envoi de la saison 2017 devrait se faire au tournant des mois d’août et septembre. Le calendrier sera connu d’ici quelques semaines.

Rappelons que les joueurs qui seraient intéressés à se joindre aux Dragons peuvent contacter l’entraîneur-chef Carl Dallaire au 418-228-8964 (poste 4080), ou encore envoyer un courriel à carl.dallaire@csbe.qc.ca.