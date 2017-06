La polyvalente Bélanger honore ses athlètes de façon originale

Voir la galerie de photos

La polyvalente Bélanger de Saint-Martin a tenu son Gala sportif lors du mercredi 31 mai dernier. L'événement avait comme objectif de souligner l’excellence de ses athlètes et de ses équipes sportives.

Près de 600 convives ont assisté à cette cérémonie sportive dans le gymnase de l'école la semaine dernière.

Environ 250 élèves étaient inscrits à l'un ou l'autre des sports offerts à la polyvalente cette année. Il y avait notamment 13 équipes de volleyball et sept équipes de basketball actives à cette école. Précisons que plus d'un élève sur trois pratique un sport à cette polyvalente.

L'animateur et organisateur de la soirée, Jean-François Poulin, a tenu, au cours de la soirée, a souligner l'importance de ce genre de gala. « Souvent, nous avons tendance à ne souligner que les résultats académiques », a mentionné Jean-François Poulin. « Il ne faut pas oublier que le sport est une véritable école de vie. Les élèves se sentent valorisés lorsque leurs efforts et leurs performances sont reconnus devant parents et amis », a-t-il ajouté.

Rappelons que l'établissement a remporté un total de 14 bannières sportives pendant la dernière année scolaire.

Antony Auclair à la présidence d'honneur

Antony Auclair, athlète originaire de Notre-Dame-des-Pins et joueur de football pour les Buccaneers de Tampa Bay, a accepté la présidence d'honneur du dixième anniversaire de ce Gala sportif.

Puisqu'il était impossible pour lui d'être présent à l'événement, il a toutefois fait parvenir une vidéo d'encouragement et de félicitations aux étudiants-athlètes par le biais du comité organisateur de la soirée.

Athlètes de l’année

Au premier cycle, les honneurs ont été remis à Lory Lapierre et Maxime Breton. Au deuxième cycle, les gagnants ont été Lisa-Marie Grenier et Jacob Gosselin.

Jacob Gosselin s'est d'ailleurs mérité une bourse d'excellence de 150 $ par le fonds Distal pour ses performances au niveau provincial. Celui-ci avait entre autres remporté trois médailles d'or en haltérophilie lors des Jeux du Québec présentés l'hiver dernier à Alma.

Notons que les prix des personnalités sportives féminines et masculines de l'année ont été présentés par quelques-unes des personnalités de la communauté artistique québécoise dont Éric Salvail, Sarah-Jeanne Labrosse, Marie-Mai, Anouk Gaudet et le duo 2Frères, par le biais de capsules vidéo enregistrées au Gala Artis par l'animatrice de télévision beauceronne Marie-Andrée Poulin.

Des prix ont également été remis aux athlètes dans différentes catégories, soit le meilleur esprit sportif, l’athlète s’étant le plus amélioré et le joueur le plus utile.

10e anniversaire du gala sportif

Puisque c'était le dixième anniversaire de l'événement, l'entreprise Parachutisme Atmosphair a offert un saut de parachute en tandem gratuitement à une élève. C'est Mély-Ann Paradis qui s'est vue attribuer ce prix.