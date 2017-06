Huit nageurs du CNRB ont participé au Défi 50 m à l'Université Laval

Huit athlètes du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont participé au Défi Rouge et Or 50 m qui a eu lieu les 2, 3 et 4 juin derniers au PEPS de l'Université Laval à Québec.

Les athlètes beaucerons ayant participé à cette compétition sont Florence Poulin, Émerick Vachon, Vincent Côté, Marie-Élaine Bougie, Évelyne Lacasse, Émy Blanchette, Julianne Tremblay et Samuelle Thériault.

Résultats des différentes catégories

Dans la catégorie des 11 à 12 ans, Évelyne Lacasse et Samuelle Thériault ont toutes deux obtenu des améliorations de temps personnels.

Chez les 13 à 14 ans, Émerick Vachon, Marie-Élaine Bougie et Julianne Tremblay ont eu la chance de gravir les marches du podium à plus d'une reprise.

Emérick Vachon a d'abord obtenu la médaille d'argent au 50 m ainsi qu'au 200 m libre, alors que Marie-Élaine Bougie obtenait l'or au 100 m brasse en plus de l'argent au 50 m brasse. Julianne Tremblay a quant à elle obtenu une médaille d'argent au 50 m libre et une médaille de bronze au 50 m papillon.

Ces trois nageurs ont également réussi à améliorer certains de leurs temps personnels. Pour leur part, Émy Blanchette et Florence Poulin ont réussi des améliorations de temps personnels.

Dans la catégorie des 15 ans et plus, Vincent Côté a obtenu une médaille de bronze au 200 m dos et au 200 m quatre-nages, en plus de deux améliorations de temps personnels.