Les Jarrets Noirs victorieux contre Saint-Frédéric par la marque de 14 à 1

Vendredi soir, à 20h, l'équipe de baseball des Jarrets Noirs de Beauce était opposée au Bar Le Cinquante de Beauce-centre au stade régional Desjardins de Saint-Frédéric. Les Beaucerons se sont imposés par la marque de 14 à 1, en jouant seulement cinq manches de jeu.

Alors qu'au centre sportif Lacroix-Dutil, les Jarrets Noirs affronteront l'équipe de Drummondville ce dimanche au cours d'un programme double prévu à 16 et 19h, ils sont parvenus hier soir à s'imposer en seulement 1h22 face à Saint-Frédéric. « Ce soir, on a vraiment montré notre profondeur à l'attaque. Du premier au dernier frappeur, on peut être extrêmement dangereux. Ça l'augure bien pour notre double de dimanche contre Drummondville », a déclaré l'entraîneur-chef de l'équipe beauceronne Jonathan Gilbert à l'issue de la partie.

Ce dernier a résumé le match d'hier en ces termes : « Durant la rencontre, pas moins de 6 circuits ont été frappés par nos représentants beaucerons. Ceux-ci provenant notamment des bâtons de Frederick Parent, Daniel Jacques (2), Jonathan Gilbert, Pierre-Nicolas Bédard et de Bernard Parent. Dès la première manche, les Jarrets Noirs ont scié les jambes de leurs adversaires en inscrivant pas moins de 5 points, pour se sauver tranquillement avec la victoire en ne jouant que 5 manches, selon le règlement du "mercy rule". Au monticule, le lanceur Jonathan Vivier a de nouveau été très solide en n'accordant qu'un seul maigre coup en 5 manches lancées. Il a d'ailleurs inscrit 2 de ses retraits sur des prises. À l'attaque, les plus productifs ont été Daniel Jacques, Jonathan Gilbert et Pierre-Nicolas Bédard avec respectivement 5, 3 et 3 points produits chacun. »