Plusieurs centaines de personnes ont profité du soleil au Festival sportif de Sainte-Marie

La ville de Sainte-Marie accueillait ce samedi la 3e journée du Festival sportif 2017, destiné à promouvoir l'activité physique au cours d'une fin de semaine riche en activités diverses et variées, du tennis au beach volley en passant par la course à pied ou encore une compétition de dynamophilie.

Organisme à but non lucratif ayant pour objectif la promotion des saines habitudes de vie, le Festival sportif de Sainte-Marie est organisé cette année du 8 au 11 juin, pour sa 7e édition. Depuis 2005 (un festival tous les deux ans), il permet à la population de venir se rassembler dans le centre-ville pour se côtoyer au cours d'une fin de semaine riche en activités. À noter que les profits générés par la tenue du festival seront investis dans les infrastructures de la Ville.

Au programme de ces trois journées d'activités, les personnes désireuses de profiter de l'événement pour venir se dépenser auront eu l'embarras du choix : balle donnée, beach volley, cyclothon, course à pied, crossfit, flag football, golf, pétanque, skateboard, soccer, zumba, tennis ou encore dynamophilie, la liste des différentes épreuves sportives organisées sur place est suffisamment vaste pour inciter un maximum de monde à sortir de chez soi pour venir pratiquer différentes activités physiques.

Le beau temps et la chaleur, qui devraient se poursuivre demain, donneront de nouveau des airs d'été à ce Festival sportif du début du mois de juin qui pourrait réunir en quatre jours plus d'un millier de personnes. Parmi les épreuves importantes de la dernière journée de demain, un cyclothon prendra son départ à 12h dans la zone Famille. Les finales de différentes épreuves sportives telles que le beach volley, le tennis, le soccer, le flag football et la balle donnée se tiendront dimanche après-midi.

Pour plus d'informations, il est possible de consulter la page Facebook du Festival sportif ou de se rendre sur le site internet de l'événement en cliquant sur le lien suivant.