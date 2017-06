Un bris mécanique contraint Raphaël Lessard à l’abandon en Caroline du Sud

Le jeune pilote de 15 ans Raphaël Lessard, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, a été contraint à l’abandon samedi alors qu’il devait prendre le départ du Border War 250, en Caroline du Sud. Un ennui mécanique l’empêchera de participer à la course automobile.

Au volant de sa Toyota Camry, le pilote beauceron a été contraint de mettre un terme prématuré à sa fin de semaine suite à un bris mécanique survenu au moment des essais en piste de ce matin. « C’est dommage car l’équipe avait travaillé très fort pour améliorer la voiture qui n’était pas optimale hier. Ce matin, la voiture allait de mieux en mieux, et en mettant des pneus neufs, elle allait être parfaite, mais c’est à ce moment-là que le moteur s’est arrêté. Il n’y a rien que l’on puisse faire sur place malheureusement. On reviendra plus fort à la prochaine course », a déclaré le pilote du programme de développement Toyota.

Sa prochaine course se tiendra le 24 juin prochain à Anderson, dans l’Indiana.