Deux recrues des Condors s'approchent d'une place sur l'Équipe Québec U18

Deux recrues des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Christopher Fortin et Samuel Faucher, ont franchi les deux premières étapes du processus de sélection d'Équipe Québec des moins de 18 ans qui participera à la Coupe Football Canada en Nouvelle-Écosse du 8 au 14 juillet prochains.

Les deux joueurs de ligne offensive participeront d'ailleurs au camp d’entraînement d’une semaine de l’Équipe Québec U18 à Rigaud en juillet.

L’entraîneur-chef des Condors, Guillaume Blouin, est confiant de les voir représenter la province. « Ils ont franchi les étapes les plus difficiles », mentionne-t-il. « 350 joueurs provenant d’une centaine d’équipes ont pris part aux camps de sélection. Je suis certain que Christopher et Samuel ne prendront pas les choses à la légère au camp d’entraînement. Les plus grosses coupures ont été effectuées. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de joueurs retranchés à l’issue du camp », ajoute-t-il.

« S’ils participent à la Coupe Canada, Christopher et Samuel reviendront avec un bagage d’expérience inestimable », explique l'entraîneur. « Ce qu’ils ont vécu depuis le début du processus est déjà une belle expérience. Ce qu’ils vivront au camp d’entraînement d’Équipe Québec et éventuellement au tournoi canadien feront d’eux de bien meilleurs joueurs, puisqu’ils seront dirigés par des entraîneurs universitaires de haut calibre dont Marco Iadeluca des Carabins de Montréal, Justin Éthier du Rouge et Or de Laval et Rémi Giguère du Vert et Or de Sherbrooke », renchérit-il.

Guillaume Blouin considère que le parcours de ses deux joueurs sera bénéfique pour le programme des Condors, puisqu’ils seront des pièces importantes de la reconstruction de la ligne offensive de l’équipe qui a perdu plusieurs vétérans à l’issue de la dernière saison. Il considère que c’est aussi une belle reconnaissance pour les entraîneurs des Patriotes de la Polyvalente Bélanger et de l’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon, qui ont bien développé le talent des deux athlètes.

Précisons que Christopher Fortin (6 pieds, 4 pouces et 260 livres) et Samuel Faucher (6 pieds, 1 pouce et 240 livres) étaient convoités par plusieurs équipes du réseau collégial québécois. Ils ont collectionné les honneurs lors de leur carrière au niveau secondaire.

Ils feront leurs débuts avec les Condors au Stade du Cégep Beauce-Appalaches face aux Diablos de Trois-Rivières le 2 septembre prochain.