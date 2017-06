Un triathlon longue distance extrême aura lieu à Lac-Mégantic en juillet

Voir la galerie de photos

http://www.caxtri.com/

Un triathlon Extreme à Lac-Mégantic. Il parait qu'il va y avoir 40 chaines de télé mondiale sur place.

On en entends pas parler beaucoup mais c,est big à ce qu'il parait.

Veux-tu les appeler on va faire un texte ladessus svp.



premiere edition de cet evenemnt qui se tient cette année

éventuellement faire partie dune serie

particularité distance triathlon ironman mais la course sn sentier en partie et la parcours de vélo beaucoup de dénivelé cest ce qui fait la difficulté supplémentaire

des athletes dune dizaine de pays qui vont etre la dun peu partout ds le monde

4h30 le matin se termine qui se termine au sommet du mont mgantic le dernier 8,5 km sentier des parcs du mont mégantic pr la derniere montee finale

chaque athlete doit etre accompagne dun assistant en voiture et la derniere partie du marathon en course a pied ds les sentiers accompagne dun assistant

evenement va se repeter au moins pour les 3 prochaines annees en collabo avec la ville de lac megpremier triahlton extremen en amarique du nord

cest un event pilote dans une serie devenement semblables norvege ecpsse suisse canada man inclus ds cette serie la a partir de lannee prochaine, premiere fois en amerique du nord

ecosse

suisse

alaskaman en

asie

canada man

ca va faire partie du world tour des triathlons extremes.

ya des gens de cet evenement la

Canada Man crédit photo Dylan Page

vidéo endurance aventure nom dornagiasation qui organise le tout

cest eux les producteurs.

patricia desgagnes coordo aux evenement et relations de presse avec medias internationaiux et liens avec les athlete chex endurance aventure. 819-342-9565 fiches dathletes. gabriel filippy ambassadeur du canada mac originaire de megantic

info@enduranceaventure.com elle courriel

UN TRIATHLON UNIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD À LAC-MÉGANTIC



Lac-Mégantic, le 26 mai 2017. Lac-Mégantic, capitale nord-américaine du triathlon extrême. Une étiquette qui collera dorénavant à cette ville qui accueillera, le 9 juillet 2017, la première édition du TRIATHLON EXTRÊME CANADA MAN / WOMAN. Ce sera la première fois que le triathlon extrême traversera l’Atlantique pour une compétition en sol nordaméricain. Rien de moins! La société québécoise ENDURANCE AVENTURE, chef de file dans la préparation et l’encadrement d’événements sportifs internationaux qui sortent des sentiers battus, organisera, en partenariat avec la Ville de Lac-Mégantic, cette compétition qui repousse encore plus loin les limites de l’être humain.



« Lac-Mégantic est fière d’annoncer officiellement qu’elle sera l’hôte de cette première nordaméricaine. La tenue de cet événement démontre le souci de la ville de se démarquer et de se faire connaître en mettant en valeur les magnifiques paysages de la région. Les athlètes de la planète auront l’occasion de découvrir les qualités humaines des Méganticois et la qualité de l’accueil et du milieu de vie extraordinaire », explique le maire de Lac-Mégantic, Jean-Guy Cloutier.

LE TRIATHLON EXTRÊME, C’EST QUOI ? Plus jamais vous ne regarderez le triathlon de la même façon. Le triathlon extrême est une version suprême du triathlon de type Ironman où les athlètes doivent franchir 226 kilomètres comme suit : 3,8 km à la nage, 180 km en vélo et 42,2 km (l’équivalent d’un marathon) à la course à pied. Les mêmes distances s’appliquent pour un triathlon extrême à la différence que les difficultés et les obstacles sont multipliés par 10. Pensez seulement que le marathon prend fin au sommet du mont Mégantic et non pas sur un terrain plat.



UN DÉPART RICHE EN ÉMOTIONS ATTEND LES ATHLETES ET SPECTACTEURS DU CANADAMAN/WOMAN DE LAC-MÉGANTIC! À l’aube, le matin du 9 juillet, plus de 200 athlètes provenant d'une douzaine de pays entameront la « Marche du Vent », inspirée par la résilience des gens de Mégantic, pour s’avancer vers le départ du triathlon extrême CanadaMan/Woman :



« Il y a des milliers d’années, des hommes et des femmes ont entrepris une longue marche sur notre territoire, la première à l’est du Canada. Une marche parsemée d’embûches, d’obstacles, mais aussi constellée d’histoires, de courage et de persévérance. Le matin du 9 juillet 2017, nous vous invitons à marcher, comme nous, vers les étoiles, en empruntant la Marche du vent, un trottoir de bois adossé à la voie ferrée qui, depuis 2013, a été le témoin de pas plus lourds, mais aussi et surtout de la force des humains à se











reconstruire. Vous entreprendrez au même endroit que les Méganticois votre marche vers le dépassement. Devant vous, vous pourrez fixer votre objectif, le sommet du mont Mégantic. Depuis près de 4 ans, nous côtoyons ce lieu afin de nous rassembler, nous recueillir et nous rappeler toute cette histoire faite d’hommes et de femmes qui continuent d’avancer malgré l’adversité. Des événements nous ont forcés à mettre un genou par terre et à courber l’échine. Nous avons toujours affronté l’adversité avec confiance et espoir et poursuivi notre trajectoire. Comme nous, vous espérez voir les étoiles. La route vers le sommet sera parsemée d’embûches, mais la force, la plus grande est de se relever, de regarder vers l’avant et de ne jamais perdre confiance. Confiance aux autres, confiance en nos moyens et en nos forces. Ainsi, ce désir de dépassement sera porté par le vent, par cette marche symbole de la résilience des hommes et des femmes. Lors de votre montée, tous les Méganticois seront inspirés par votre courage, votre persévérance et votre force. Ils pourront ainsi poursuivre leur avancée dans vos traces vers de nouveaux sommets. Votre venue nous transmet tout votre support envers notre communauté et vous saurez sûrement nous insuffler un nouveau souffle.



CANAMAN, CANADA WOMAN, il est maintenant venu le temps de laisser votre trace à Lac-Mégantic et de tendre vers les étoiles. »



Le 9 juillet 2017, c’est à 4 h 30 le matin que les triathlètes se lanceront à l’eau dans le lac Mégantic. Ce sera le début d’une longue journée parsemée de remises en question, parfois de souffrance, d’épuisement, mais surtout d’une connaissance approfondie de soi et de la découverte d’une région paradisiaque. Les participants auront 15 heures pour atteindre le parc du Mont-Mégantic et ensuite franchir les derniers 8,5 km jusqu’à l’observatoire du MontMégantic en espérant atteindre les étoiles avant minuit.



Aux 226 km du parcours, il faut aussi ajouter et tenir compte d’un dénivelé positif de plus ou moins 4 000 mètres que les participants devront vaincre à la sueur de leur front, un pas à la fois. Le terme extrême prend ici toute sa signification.