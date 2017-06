Saint-Georges accueillera une course de canot marathon le 1er juillet prochain

Le samedi 1er juillet prochain aura lieu, à Saint-Georges, la 8e course du circuit provincial de canot marathon, organisée, pour une 3e année, par l'équipe Drakkar, qui présentera cette fois encore deux bateaux de compétitions. Environ 10 équipes de rabaskas s'affronteront dans une course de 25 km.

En ce jour de la Fête du Canada, des activités seront prévues sur place comme la présence d'un chansonnier, une course de petits canards du club de natation, ainsi que la possibilité de venir faire gratuitement l'essai de rabaska. Le public aura la possibilité d'assister à la course depuis les passerelles, le pont et la Promenade Redmond.

Le parcours consistera en une course de 25 km, avec un portage de 1,25 km à mi-course. Huit tours seront ainsi effectués, pour une durée totale d'environ 2h30 à 3h. En plus de rabaskas, la compétition accueillera aussi plusieurs équipes de canots deux places (C2).

Plus de détails sur drakkarbeauce.com.