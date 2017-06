Le Triathlon du Lac-Poulin de retour pour une quatrième édition

La quatrième édition du Triathlon du Lac-Poulin au profit de la Fondation santé Beauce-Etchemin aura lieu le samedi 19 août prochain au Lac-Poulin.

L’épreuve comprend 750 m de natation, qu’il est possible de remplacer par 2,5 km de course, 5 km de course et 20 km de vélo. Les participants sont attendus dès 7h30 pour le départ prévu à 10h à partir du terrain municipal de la rue Vallée tandis que l’arrivée est prévue à 14h au plus tard.

Pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site Internet du Triathlon (cliquez ici). Les coûts varient de 150 à 250 $ pour le volet corporatif et de 130 à 150 $ pour les équipes de deux à trois personnes. Les personnes seules devront débourser 75 $ pour participer si elles ont 17 ans ou plus et 40 $ pour les 16 ans et moins.

L’inscription comprend également un t-shirt aux couleurs de l’événement, une médaille pour tous les participants, un service de chronométrage à puces et un barbecue d’après course.

Pour en savoir plus à propos de l’événement, consultez le www.triathlonlacpoulin.com.