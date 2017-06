Le Nascar Pinty's CRS Express 300 remis au 23 juin

MISE À JOUR | L'Autodrome Chaudière a pris la décision de reporter la course au 23 juin prochain en raison de la météo incertaine de la fin de semaine.

L'Autodrome Chaudière présentera demain, à compter de 14h, le programme Nascar Pinty's CRS Express 300 qui mettra en vedettes les pilotes le meneur au classement, Kevin Lacroix ainsi que Jean-François Dumoulin, Andrew Ranger et Alex Tagliani.

Le vainqueur de l'année dernière, Alex Labbé, sera également de la partie, lui qui a remporté la plus récente épreuve de cette série alors que d'autres noms restent à confirmer, comme Donald Theetge, D.J. Kennington, Gary Klutt, David Michaud, Charles Harvey et Jason Hathaway.

De plus, plusieurs classes locales seront également en action, dont le Nascar semi-pro. Yves Perreault, Vincent Vachon et Yvon Vachon sont à surveiller lors de cette course.

Le Nascar sport compact élite et le Nascar Late Model seront aussi à l'oeuvre ce samedi. En cas de pluie, l'événement est remis au lendemain à 13h.