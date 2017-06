Remontée victorieuse du Cléri sport qui l'emporte 7-4

Le Cléri sport a mis fin à une séquence de deux défaites en remportant son match contre les Capitales de Québec par la marque de 7-4 hier soir au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Les locaux ont comblé un déficit de deux points en sixième manche en marquant cinq points alors que les Capitales menaient 4 à 2. Le lanceur partant, Yannick Lachance, a accordé quatre points, dont deux mérités, et deux buts sur balles tout en retirant six frappeurs sur des prises en cinq manches de travail. La victoire est toutefois allée à Jonathan Dulac qui est venu en relève à Lachance. Celui-ci a retiré les six joueurs auxquels il a fait face.

À l'offensive, Guillaume Mathieu, qui effectuait un retour au jeu, a frappé deux coups sûrs, dont un triple, en quatre présences, marquant à deux reprises et produisant le point de la victoire. Pour sa part, Dulac a réalisé un double bon pour trois points produits. Mentionnons également qu'Andy Gosselin et Gabriel Perreault ont obtenu deux coups sûrs.

La prochaine rencontre du Cléri sport aura lieu le 20 juin prochain à Lévis contre les Ambassadeurs.