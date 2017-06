TOUR DE BEAUCE 2017 | L'Albertain Alexander Cowan remporte la 3e étape A

La troisième course du Tour de Beauce 2017 a été disputée hier matin, le vendredi 16 juin 2017, dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges. C'est l'Albertain Alexander Cowan de la formation canadienne Silber Pro Cycling qui a remporté cette troisième étape A.



L’étape 3a se voulait être un contre-la-montre individuel de 19.4 kilomètres. L’impressionnante performance de Cowan, stoppant le chrono à 25:17, lui a permis de se hisser au premier rang du classement général pour prendre possession du maillot jaune.



« Ce n’est pas nécessairement une surprise. Quand on met beaucoup d’effort, les résultats suivent. Je suis confiant de mes capacités. Je ne peux pas être plus heureux que de remporter la course. Mon objectif était de réduire l’écart au classement général ce main, avec un objectif lointain de mener le général. »



« Nous avons une bonne équipe ici pour défendre le titre. Je me dois d’être sûr que nous allons pouvoir protéger notre avance au classement général. Il n’y a pas de raison que nous ne puissions pas remporter le maillot dimanche. »



Il mène aussi le classement aux points et le classement du meilleur jeune, recevant ainsi les maillots blanc et rouge.



Cowan, natif de Calgary, en Alberta, en est à sa première année représentant la formation Silber. En 2016, il courait pour l’équipe canadienne de développement RaceClean.



Taylor Eisenhart de la formation Holowesko-Citadel a terminé deuxième de l’étape accusant un retard de 8 secondes sur Cowan. Matteo Dal-cin, vainqueur de l’étape de jeudi au Mont-Mégantic, a quant à lui grimpé sur la troisième marche du podium avec un déficit de 16 secondes sur le temps victorieux.