TOUR DE BEAUCE 2017 | Le Britannique Christopher Lawless remporte la 3e étape B

Les cyclistes ont pris d’assaut les rues de Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande et Saint-Martin hier soir lors de la troisième étape B du Tour de Beauce 2017, au cours de laquelle ils devaient parcourir une distance de 77 kilomètres. C'est le Brittanique Cristopher Lawless qui a remporté cette troisième étape B.



Alexander Cowan de la formation Silber Pro Cycling a quant à lui protégé son avance au classement général lors de cette deuxième course de la journée hier.



Le départ neutre a été lancé au Complexe Sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges. Le peloton a alors défilé devant le site du Symposium International de la sculpture, pour ensuite traverser le barrage Sartigan. Le départ réel de la course a ensuite été annoncé.



Un groupe s’est échappé dans les 20 premiers kilomètres après le départ réel. Contrôlée, cette échappée a récolté un maximum de 1 minute 40 secondes. Sans aucun coureur menaçant le classement général, le peloton était confortable de voir l’échappée se rendre à la ligne d’arrivée pour une victoire d’étape.



Le petit groupe de 14 coureurs est arrivé regroupé au dernier kilomètre avant de faire face à une ascension moyenne de 18 % sur 800 mètres, montée surnommée « le mur » de Jersey Mills.



C’est finalement Christopher Lawless de l’équipe Axeon Hagens-Berman qui a remporté les honneurs de cette demi-étape, franchissant la ligne d’arrivée avec un temps de 1 heure 40 minutes et 44 secondes. Steve Fisher de l'équipe Canyon Bicycles a terminé deuxième au même temps, alors que Sepp Kuss de l'équipe Rally Cycling a pris le troisième rang de l’étape, trois secondes plus tard.



Le classement général demeure donc en grande majorité inchangé après cette étape. Alexander Cowan est toujours le meneur de la course portant le maillot jaune, avec une avance de 22 secondes sur son plus proche rival Jordan Cheyne de l'équipe Jelly Belly p/b Maxxis. Jack Burke de l'équipe Aevolo se trouve quant à lui au troisième rang, 31 secondes derrière Alexander Cowan.



Précisons qu'Alexander Cowan, cycliste de 20 ans en provenance de Calgary, est également meneur du classement du meilleur jeune. Taylor (TJ) Eisenhart de l'équipe Holowesko-Citadel détient le maillot blanc en tant que meneur du classement aux points, et Nigel Ellsay de Siber Pro Cycling conserve le maillot à pois comme étant le meilleur grimpeur.