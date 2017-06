TOUR DE BEAUCE 2017 | L'Américain Ian Garrison remporte le critérium de Québec

L'Américain Ian Garrison a remporté de justesse la quatrième étape du 32e Tour de Beauce, devant Robin Carpenter et Matteo Dal-Cin dans les rues de Québec, lors du samedi 17 juin dernier.



Les trois cyclistes sur le podium se sont présentés ensemble pour un sprint final sur la Grande-Allée. Dans un dernier effort avant de lever les bras, Garrison, 19 ans, a lancé son vélo sur la ligne d'arrivée pour battre son adversaire par un pneu.



Le vainqueur Garrison avait raté sa chance lors de la première étape de mercredi dernier, entre Saint-Georges et Saint-Odilon, en terminant au deuxième rang. Le reste du peloton a suivi une quinzaine de secondes plus tard. L'équipe Silber Pro Cycling a profité de l'aide de quelques coureurs de la formation Garneau-Quebecor à l'arrière pour mener la chasse.



Les 35 tours et 70 kilomètres de ce critérium disputé dans la Ville de Québec ont été complétés en 1 heure 32 minutes et 55 secondes. Gage Hecht de l'équipe Aevolo et Edward Anderson de l'équipe Axeon ont également participé à l'échappée du jour mais ils ont craqué avant la fin. L'avance des fuyards est demeurée relativement stable autour de 45 secondes pendant un long moment.



Au classement général, Alexander Cowan de la formation Silber Pro Cycling conserve le maillot jaune de meneur ainsi que le maillot rouge de meilleur jeune. Ce dernier a toutefois été victime d'une lourde chute en début d'épreuve sur les pavés près de la fontaine de Tourny. Ses blessures sont superficielles, mais Cowan pourrait être légèrement incommodé pour l'étape finale dimanche.



« C'était une course difficile et j'ai chuté, mais c'est ça le vélo », a expliqué Alexander Cowan. « L'équipe est forte et je suis confiant », a-t-il ajouté après la cérémonie de remise des différents maillots. De son côté, son directeur Gord Fraser est resté prudent dans ses commentaires d'après-course.



Au terme de ce critérium, le cycliste Matteo Dal-Cin, d'Ottawa, endosse le maillot blanc aux points et Nigel Ellsay conserve le maillot de meilleur grimpeur.



Rien n'est encore joué pour le maillot jaune. Ce ne sera qu'à la dernière étape à Saint-Georges, dimanche, que se jouera le tout pour le tout.



Jordan Cheyne de la formation Jelly Belly et Jack Burke de l'équipe Aevolo peuvent encore l'emporter. Le vétéran Bruno Langlois, champion canadien en titre, reste quant à lui le meilleur Québécois au classement général.