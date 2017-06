TOUR DE BEAUCE 2017 | Le Letton Andzs Flaksis remporte la 32e édition

Voir la galerie de photos

Huitième au départ de la dernière étape, le Letton Andzs Flaksis de la formation Holowesko-Citadel p/b Hincapie Racing a remporté, à la surprise générale, le 32e Tour de Beauce, dimanche, dans les rues de Saint-Georges.



Contre toute attente, le nouveau champion de l'édition 2017 a comblé un retard de 2 minutes et 13 secondes pour terminer au quatrième rang de cette cinquième étape et ainsi mettre la main sur le maillot jaune qu'il n'avait pas porté une seule fois depuis le début de la semaine.



« C'était un travail d'équipe et j'avais les jambes fraîches à la fin », a expliqué le vainqueur Flaksis, 26 ans, qui participait à son troisième Tour de Beauce. « Mon équipier Ruben Companioni est très fort et c'était un beau travail d'équipe. C'est certainement l'un de mes plus beaux résultats en carrière », a-t-il ajouté. Avec ce titre en poche, le Letton rentrera chez lui comme plusieurs autres pour disputer son championnat national dans quelques jours.



Cette ultime étape a été remportée, en solitaire, par le Canadien Rob Britton, de l'équipe Rally Cycling. Le cycliste a devancé Diego Milan Liminez de l'équipe Inteja ainsi que Francisco Mancebo de l'équipe Canyon, qui ont terminé ensemble à 1 minutes et 28 secondes derrière le gagnant du jour.



Les 122,4 kilomètres ont été parcourus en 3 heures 3 minutes et 53 secondes, à une vitesse moyenne de 39,9 km/h. Au total, 41 coureurs ont abandonné pendant cette étape décisive.



Malgré l'appui de quatre équipiers de la formation Silber Pro Cycling, le maillot jaune au départ de l'étape, Alexander Cowan, a terminé à plus de 17 minutes derrière le gagnant de la cinquième étape, chutant au 11e rang du classement général.



Le circuit urbain a fait beaucoup de dégâts. Dès le départ, le peloton s'est scindé en plusieurs groupes sur la route. À la mi-course, le groupe maillot jaune, composé d'une quinzaine de cyclistes, se trouvait en chasse d'un groupe de tête de 28 coureurs. L'équipe Silber Pro Cycling a finalement déposé les armes face à un retard de plusieurs minutes. À ce moment, tous les maillots ou presque étaient alors à l'enjeu sur la route.



Sur le podium de cette 32e édition, Flakis devance de 1 minutes et 20 secondes le jeune Français Clément Russo de l'équipe Saint-Étienne de Loire et de 1 minutes et 26 secondes le Canadien Jordan Cheyne de l'équipe Jelly Belly.



Dixième de l'étape, le champion canadien en titre, le Québécois Bruno Langlois, termine son 19e Tour de Beauce au 8e rang du classement général, possiblement le meilleur résultat de sa longue carrière en Beauce. N'eut été d'une crevaison au pied du mont Mégantic plus tôt cette semaine, Langlois aurait pu se battre pour le top 5.



Le Français Clément Russo se mérite le maillot rouge de meilleur jeune, tandis que Nigel Ellsay de Silber Pro Cycling repart avec le maillot à pois de la montagne en guise de prix de consolation.



Le maillot blanc aux points revient quant à lui Robin Carpenter de l'équipe Holowesko-Citadel Racing