Un bon départ pour les équipes compétitives de l'Ascalon

Les équipes compétitives de l'Ascalon de Saint-Georges ont connu un bon début de saison alors que la majorité d'entre elles ont remporté leur partie de la fin de semaine du 10 au 11 juin derniers.

Au niveau masculin Senior AA, les Beaucerons ont signé une victoire de 6-3 contre Trois-Rivières et un verdict nul de 1-1 contre Victoriaville. Soulignons la performance de Guillaume Fortier qui a inscrit cinq buts dans la victoire des siens.

Pour ce qui est du féminin Senior AA, l'Ascalon s'est inclinée 4-0 contre Charlesbourg et l'a emporté 1-0 contre la Haute Saint-Charles.

Senior A masculin

L'équipe n'a accordé aucun but en deux parties. Elle est venue à bout de Sainte-Foy par la marque de 7-0. François Rainville a mené l'attaque des siens en marquant à trois reprises. La deuxième joute s'est conclue par un match nul de 0-0.

Senior A féminin

Saint-Georges a vaincu ses trois adversaires, les Riverains, le Phénix des Rivières et l'Olympique CRSA, respectivement par la marque de 7-0, 4-1 et 5-0. Valérie Plamondon a inscrit un total de six buts lors de ces parties, dont trois contre les Riverains.

U16 AA masculin

L'Ascalon s'est incliné 3-0 contre Trois-Rivières et a dû se contenter d'un match nul de 1-1 lors de sa deuxième joute. Simon-Pierre Gilbert a été l'unique marqueur de la fin de semaine.

U15 A féminin

La formation georgienne a gagné son duel contre le PHénix des Rivières au compte de 4 à 1. Elle a ensuite blanchi le Mistral Laurentien 7-0 Britanie Maranda et Juliette Veilleux ont chacune marqué trois buts lors de ces rencontres.

U14 A masculin

Dans cette catégorie, l'Ascalon s'est incliné 2 à 1 contre le Phénix des Rivières.

U14 A féminin

Chez les moins de 14 ans, l'Ascalon a été dominante, remportant ses deux rencontres par jeu blanc, 7-0 contre Charlesbourg et 2-0 contre Thetford Mines.

U13 A féminin

Finalement, l'Ascalon a battu l'Évolution de Lévis 3 à 0. Les trois filets ont été inscrits par Catherine Fortin.

Début de saison

Les activités du soccer local de l’Ascalon Saint-Georges ont débuté sur les terrains de soccer synthétiques et naturels de la cite étudiante. Chaque lundi et vendredi, de 17h30 à 19h30, ce sont 800 joueurs répartis dans 75 équipes de soccer qui s’y donnent rendez-vous.

Les catégories d’âges débutent à partir de U4 jusqu’à la catégorie U17 en soccer féminin et U15 pour le soccer masculin. Les niveaux les plus jeunes (U4 à U6) sont encadrés par de jeunes techniciens de soccer dont la plupart sont des joueurs de soccer compétitifs Ascalon.

Les équipes des Mini-Ascalon de l’ASMSG participent également à cette activité. Ces équipes sont composées des joueurs de huit ans se préparant pour le soccer compétitif qui débute dès l’hiver prochain. Cet été, les Mini-Ascalon féminin et masculin développent leurs habiletés de soccer face à des équipes de soccer local U9. En plus des matchs de soccer local, les Mini-Ascalon s’entraînent à raison d’une fois par semaine.

Les équipes du soccer local de l’Ascalon Saint-Georges feront relâche durant les vacances de la Construction. La saison estivale du soccer local se terminera avec le Festival de soccer les 11, 12 et 13 août prochain. L’Association de soccer mineur de Saint-Georges invite dès à présent toutes les équipes de soccer local ou récréatif des municipalités avoisinantes et de la région de Québec à y participer.

Pour toutes informations concernant le soccer local de l’ASMSG, contactez Pierre Poulin, coordonnateur soccer local Ascalon au 418 225-1185 ou via courriel à coordonnateur@ascalon.club.