Plusieurs médailles pour les cyclistes du club Vachon Subaru à la 2e coupe Québec

Les samedi 17 et dimanche 18 juin derniers, cinq athlètes du club Vachon Subaru Beauce ont participé à la 2e coupe Québec organisée à Laval. Parmi eux, Evelyne Lacasse est parvenue à revenir avec quatre médailles à son actif.

Cycliste dans la catégorie peewee, Evelyne Lacasse est parvenue à se démarquer lors de la 2e coupe Québec qui s’est tenue à Laval durant la fin de semaine passée, en y remportant quatre médailles. En plus d’une troisième place à l’épreuve de course sur route, elle a terminé 2e aux jeux d’habileté et 3e au critérium, ce qui lui a valu une 2e place au cumulatif.

Du côté des cadets, Patricia Davidson a fini en 8e position à la course sur route, 6e au contre-la-montre, à seulement quelques secondes de la 3e place, et 7e au critérium. Elle s’est hissée aussi à la 7e place au cumulatif et participera, du 5 au 9 juillet, au tour international de la relève de Rimouski.

Trois autres coureurs étaient présents à la compétition, Gabriel Grégoire dans la catégorie bibitte, Cédrick Grégoire chez les peeweee et Matis Poulin dans la catégorie minime. Pour chacune des catégories, trois épreuves étaient disputées parmi les quatre présentes : jeux d’habileté, course sur route, contre-la-montre et critérium.

Le prochain rendez-vous aura lieu à Alma les 1er et 2 juillet prochains, lors de la 3e tranche de la coupe Québec.