Journée de la famille à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

La course Langis Caron Late Model et l’événement « La journée de la famille » auront lieu le samedi 1er juillet prochain à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, dès 15 h.

La course Langis Caron comportera 150 tours divisés en deux étapes de 75 tours. La journée de la famille, quant à elle, permettra aux enfants de faire un tour de voiture et de recevoir des souvenirs de la part des pilotes et de la direction.

Durant cet événement, l’association des vintages en sera à sa première présence en sol beauceron avec une vingtaine de voitures. Cette association est composée de pilotes qui ont couru au sein de classes autres que la Nascar Late Model et qui sont toujours passionnés par la course. Langis Caron, Lucien Rocheleau, les frères Mario et Guy Vallieres ainsi que Louison Lapierre seront d'ailleurs présents dans cette association lors du 1er juillet.

Les classes régionales seront également de retour avec, dans un premier temps, la classe Nascar sport compact amateur, commanditée par les entreprises Daniel Carré, qui sera de retour après un mois d’inactivité. Les coureurs automobiles Mickael Giroux, Jean Philippe Poulin, Marc-André Lesage, ainsi que les Grondin, les Linteau, les Carré et les Gagnon seront de la partie.

La classe Nascar sports compact élite sera aussi du spectacle avec Steve Godbout, Jeff Côté, Jimmy Gagné, Alex Houle et Olivier Labbé Pelletier.

Enfin, la classe Nascar semi-pro, commanditée par Excavation André Roy, comptera les pilotes Yves Perreault, Yvon Vachon, Vincent Vachon, Kenny Jacques, Johnny Vachon et Francis Grégoire.

​Le prix d'entrée pour cet événement est de 30 $ par adulte pour accéder aux estrades, et c'est gratuit pour les enfants de 17 ans et moins. Le prix d'accès aux puits est de 10 $ par personne.

Pour connaître l'horaire complet de la journée, il est possible de visiter le site Web de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Rappelons qu'il est aussi possible de consulter la page Facebook de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour connaître les prochains événements prévus à son calendrier estival.