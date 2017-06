Une victoire des Jarrets noirs signée Perron-Rousseau et Parent

Les Jarrets noirs ont infligé une douzième défaite en autant de rencontres à l'AGP de Sainte-Foy le 21 juin dernier.

Les Beaucerons ont marqué cinq points dès la manche initiale, ce qui les a menés vers une victoire de 12 à 6. Les locaux ont refusé de se laisser distancer lors de la première manche, répliquant avec trois points. Cependant, les Jarrets en ont ajouté deux à leur avance la manche suivante et quatre en cinquième. Bien que l'AGP ait inscrit trois lors de cette même manche, ils n'ont pu revenir dans la partie.

L'attaque beauceronne a été menée par Marc-Antoine Perron-Rousseau et Frédérick Parent, qui ont tous deux frappé un coup de circuit en plus de produire respectivement cinq et quatre points.

Les lanceurs Bernard Parent (4 manches) et Jonathan Vivier (3 manches) se sont partagé le travail au monticule. Ensemble, ils n'ont accordé aucun point mérité, retirant quatre frappeurs adverses sur des prises.

Les prochains matchs des Jarrets noirs auront lieu le 2 juillet prochain contre le Laurier Trévi de Victoriaville à compter de 16h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Il s'agit d'un programme double.