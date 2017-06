Le pilote Raphaël Lessard rate le podium de peu en ARCA/CRA

Le pilote joselois, Raphaël Lessard, n'a pu conserver sa place parmi les trois premiers lors des derniers tours du Redbud 400 de la série ARCA/CRA, terminant en cinquième position.

L'adolescent a lutté pour la première place dès le 216e tour, et ce, jusqu'à la toute fin, mais un accrochage avec Stephen Wallace trois tours avant la fin de l'épreuve lui a fait perdre quelques positions. Les deux rivaux rivalisaient alors pour le premier rang. « Pendant à peu près 50 tours, j'étais deuxième derrière Stephen Wallace et j'étais plus rapide que lui, mais je n'arrivais pas à le dépasser, car cette piste est difficile en terme de dépassements. Je voulais le faire de la façon la plus propre possible, alors j'attendais. Il m'a fermé la porte à plusieurs reprises, mais, au moment où j'ai réussi à le passer, avec un ou deux tours à faire, il m'a frappé avec sa voiture et j'ai perdu la maîtrise de la mienne. J'ai tenté de revenir sur lui, mais il était trop loin et j'ai perdu des positions. Par contre, avant cet incident, ma voiture était très amusante à conduire », a décrit Lessard, remerciant au passage son équipe, ses parents et ses commanditaires.

Il s'agit d'un résultat quelque peu décevant pour le Beauceron qui visait la plus haute marche du podium lors de cette épreuve ponctuée de 15 neutralisations. « Au début de l'épreuve, ça allait très bien. Je suis parti troisième et j'ai maintenu ma position. Lors des relances au début de la course, je partais toujours de la ligne intérieure, qui ne fonctionnait pas pour moi, alors je suis tombé en septième position très tôt, mais je suis vite remonté. Nous avons employé une stratégie différente du reste du peloton en rentrant plus tard aux puits pour les changements de pneus et faire le plein d'essence. Cette stratégie a rapporté, car lorsque les autres pilotes sont entrés aux puits, j'ai mené la course longtemps, même s'ils étaient plus rapides à cause de leurs nouveaux pneus », explique-t-il.

On pouvait s'attendre à une course aussi serrée avec les résultats des qualifications. Les trois premiers pilotes, dont Lessard, étaient à un millième de seconde l'un de l'autre.

La prochaine course de Raphaël Lessard aura lieu le 12 juillet prochain. Il prendra part au U.S. Pro Stock de la série Super Late Model National Championship au Seekonk Speedway, à Seekonk au Massachusetts. Le vainqueur de cette épreuve mettra la main sur une bourse de 10 000 $.