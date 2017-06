Lapcevich devance Labbé lors du Nascar Pinty's CRS Express 300

L'Ontarien Cayden Lapcevich a remporté le Nascar Pinty's CRS Express 300 présenté dimanche après-midi à l'Autodrome Chaudière, devançant les Québecois Alex Labbé et Louis-Philippe Dumoulin.

Le pilote de 17 ans a su résister aux assauts d'Alex Labbé en deuxième moitié de course pour franchir le drapeau à damier devant le favori de la foule. Parti cinquième, Louis-Philippe Dumoulin a complété le podium.

Lapcevich a commencé l'épreuve de 300 tours en cinquième position. Il s'est hissé en troisième place au cours des 50 premiers tours. Lors de la deuxième moitié, son équipe a apporté quelques changements à sa voiture qui ont porté fruit. « La seconde moitié s'est déroulée totalement différemment de la première. Je ne sais pas quels ajustements ils ont faits, mais ça s’est très bien passé par la suite. J'ai constaté la différence dès le retour en piste », a-t-il déclaré en entrevue avec l'Autodrome Chaudière.

Pour sa part, Alex Labbé a conclu le CRS Express 300 au même rang qu'il l'a commencé. Il a bataillé avec le numéro 76 pour le premier rang, mais il n'a pu le devancer. « J'avais une bonne voiture, il n'en manquait pas beaucoup pour devancer Lapcevich, mais il était un tout petit peu plus rapide. J'ai essayé de préserver mes pneus pour qu'ils soient moins usés que les siens à la fin, mais ça n'a pas été suffisant », a mentionné Labbé.

Celui qui est parti en pole position, Donald Theege, a franchi la ligne d'arrivée tout juste derrière Louis-Philippe Dumoulin, en cinquième place.Kevin Lacroix, Alex Tagliani, Jean-François Dumoulin, Andrew Ranger et Larry Jackson, complètent dans l'ordre le top dix. Adam Martin et Simon Dion-Viens sont respectivement arrivés 11e et 12e. Deux pilotes ont été contraints à l'abandon, soit Mark Dilley au 149e tour et John Fletcher au 93e tour.

Le prochain programme de courses de l'Autodrome Chaudière aura lieu le 1er juillet prochain alors que la série Nascar Late Model sera en vedette.