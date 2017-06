L'Ascalon masculin Senior A demeure invaincu cette saison

L'équipe masculine Senior A est demeurée invaincue cette saison en remportant deux de ses trois matchs de la semaine, l'autre s'étant terminé par un verdict nul.

Elle a remporté ses parties contre les Premières seigneuries au compte de 4 à 1 et contre les Titans de Saint-Étienne 3 à 0. Lors de la première rencontre, François Rainville a inscrit deux filets tandis qu'Antoine Masse et Samuel Bolduc ont complété la marque. Contre Saint-Étienne, Bolduc, deux fois, et Philippe Gagnon ont déjoué le gardien adverse.

L'autre partie a été disputée contre le Phénix des Rivières, qui était alors invaincu. Elle s'est conclue par un verdict nul de 2 à 2. Alexandre Blouin et Patrice Fortin ont été les marqueurs.

Au niveau du Senior AA masculin, l'Ascalon a subi la défaite contre le Royal de Beauport et est allé chercher un point au classement contre l'Olympique de Cap-Rouge—Saint-Augustin.

Au Senior AA féminin, les Georgiennes se sont inclinées lors de leurs deux rencontres, soit 5 à 2 contre le Phénix des Rivières et 2 à 0 contre le Kodiak de Charlesbourg.

La formation féminine Senior A est venue à bout des Titans de Saint-Étienne, les blanchissant 2 à 0.

Pour sa part, l'équipe U16 masculin AA a plié l'échine 7 à 1 contre l'Impact junior de Québec.

L'Ascalon U15 féminin A a remporté son seul match de la semaine par la marque de 5-2. C'était contre la Haute Saint-Charles.

Quant à la formation masculine U14 A, elle a perdu ses deux parties, la première 2-1 contre l'Olympique de Cap-Rouge—Saint-Augustin et la seconde 4-0 contre le Kodiak de Charlesbourg.

L'équipe U14 féminin A a subi sa première défaite de l'année face au Royal de Beauport, au compte de 5 à 2. Les joueuses se sont toutefois reprises en venant à bout de l'Évolution de Lévis par la marque de 7-0.

Finalement, l'Ascalon féminin U13 A s'est incliné 4 à 0 contre le Royal de Beauport.