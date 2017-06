Un nouvel entraîneur adjoint pour le Cléri sport junior AA

Jacob Sasha Roy Lalonde se joint au club de hockey du Cléri sport junior AA à titre d’entraîneur adjoint. Il secondera Stéphane Poulin.

Jacob Sasha a joué pour les Élites Beauce-Amiante et les Braves de Valleyfield dans la ligue Junior AAA, avant de compléter sa carrière de hockeyeur avec les Bulls de Saint-Prosper. Celui-ci a d’ailleurs joué sous les ordres de Stéphane Poulin lors de son stage Junior à Saint-Prosper.

Pour l’actuel entraîneur, il s’agit d’une bonne prise. « Je connais bien Jacob, je l’ai dirigé. Il a une belle personnalité et il a un peu d’expérience dans le hockey mineur, dirigeant dans la catégorie midget BB. Il connaît bien notre ligue et c’est surtout un passionné de hockey et pour moi c’est le plus important », mentionne M. Poulin.

Roy Lalonde prend ainsi la relève de Jacob Veilleux qui a été adjoint durant trois ans chez le Cléri Sport. « Je veux remercier Jacob Veilleux pour son temps avec nous, ensemble on a une finale de ligue et trois finales de tournois », ajoute l’entraîneur.

Dans un autre ordre d’idée, le camp d’entraînement de l’équipe va débuter le 18 août prochain. Les joueurs intéressés à tenter leur chance peuvent s’ils sont d’âge junior et qu’ils habitent sur le territoire de l’équipe, ce qui inclut également Thetford Mines. Il suffit de contacter le président de l’équipe, Robert Villeneuve par courriel à l’adresse robert.villeneuve@tanguay.ca.