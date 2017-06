Les Chiefs restent invaincus après une victoire 49-6 face à Montréal

Le samedi 24 juin dernier, les Chiefs de Beauce ont remporté leur 5e victoire consécutive de la saison en s’imposant 49-6 face au Showcase de Montréal. Après cette rencontre, les Beaucerons sont déjà assurés de terminer dans les deux premières places du classement de la Ligue de football semi-professionnelle du Québec (LFSPQ). Un défi de taille les attend le 1er juillet prochain puisqu’ils affronteront à 20h les Braves de Lanaudière dans la ville de Québec, eux aussi détenteurs de cinq victoires depuis le début de la saison.

Le gouverneur des Chiefs Bernard Cloutier a résumé la rencontre dans les termes suivants. « Une semaine après n’avoir marqué que 17 points, l’offensive des Chiefs est revenue en force en marquant 7 touchés au total. Le quart-arrière James Goulet a lancé 6 passes de touchés. Alexandre Gaulin (3),Francis Lapointe (2) et Mathieu Quirion (1) ont été les receveurs de ces passes de touchés. Francis Lapointe a également marqué un touché au sol. L’attaque au sol a aussi été efficace, menée par le porteur du ballon William Dion, ayant cumulé près de 100 verges au sol ».

À noter que la défensive n’a accordé aucun point durant la partie puisque le seul touché des Montréalais a été marqué sur un retour de placement bloqué, une source de fierté pour le coordonnateur défensif des Chiefs, Marc-Antoine Gagné : « Je suis très fier de mon unité. Encore une fois, nous n’avons accordé aucun point. De plus, nous avons joué plusieurs nouvelles formations et couvertures de passes pour se préparer aux séries. La majorité de nos joueurs ont une grande expérience de football. On peut ainsi souvent battre nos adversaires tactiquement. »

Rappelons que les Chiefs de Beauce détiennent le titre de champions des trois dernières saisons, remportés au sein de l’ancienne LFQ. Ils ont débuté leur 8e saison le 13 mai dernier, dorénavant dans la Ligue de football semi-professionnelle du Québec (LFSPQ).