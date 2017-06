Près de 1 500 coureurs ont participé à la septième édition du Défi beauceron qui a eu lieu le 24 juin dernier à Saint-Prosper.

Cinq épreuves différentes étaient offertes aux participants, soit le 21,1 km, le 15 km, le 10 km, le 5 km course et marche ainsi que le 2 km, qui était réservé aux enfants de 12 ans et moins.

Voici les trois meilleurs temps de chaque catégorie, hommes et femmes.

21,1 km (82 participants)

Hommes (66 participants) :

Yannick Bernard (1 h 21 min 33 s), Yannick Roy (1 h 22 min 55,1 s), Abel Vanderschuren (1 h 25 min 42,7 s).



Femmes (16 participantes) :

Nadia Grégoire (1 h 48 min 34,7 s), Isabelle Tanguay (1 h 50 min 36,8 s) Mélanie Lapierre (1 h 50 min 48,3 s).



15 km (54 participants)

Hommes (18 participants) :

​ Steven Thibodeau (57 min 46,5 s), Éric Lavallée (1 h 02 min 53,5 s), Guillaume Bilodeau (1 h 04 min 35,2 s).



​ Femmes (36 participantes) :

Isabelle Létourneau (1 h 13 min 40,5 s), Caroline Collin (1 h 15 min 23,9 s), Isabelle Robitaille (1 h 17 min 58,4 s).



10 km (200 participants)

Hommes (98 participants) :

​ Jimmy Bernard (43 min 07,1 s), Michael Bernard (43 min 31,2 s), Marc-Antoine Carrier (44 min 09,9 s).



​ Femmes (102 participantes) :

Nathalie St-Jacques (45 min 16,9 s), Johanne Journeault (46 min 10,9 s), Alexandra Genest (47 min 03,8 s).



5 km (729 participants)

Hommes (273 participants) :

Jean-François Labonté (17 min 45,4 s), Ross Beswetherick (17 min 58,5 s), Kevin Domingue (18 min 02,6 s).



Femmes (453 participantes) :

​ Florence Lavoie-Deraspe (20 min 15,8 s), Valérie Roy (22 min 22,1 s), Marie-Pier Lessard (23 min 15,2 s).

​

2 km (389 participants)