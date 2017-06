L'Autodrome Chaudière présente le Langis Caron 150 lors de sa journée de la famille

L’Autodrome Chaudière présentera le Langis Caron 150 dès 15 h le 1er juillet prochain lors de sa journée de la famille. Cette épreuve sera présentée en deux parties de 75 tours.

À l’occasion de la journée de la famille de l’Autodrome Chaudière, les enfants pourront faire un tour de voiture. De plus, des souvenirs leur seront remis par les pilotes et la direction de l’Autodrome.

Pour l’occasion, la classe Nascar Late model offrira 150 tours d’action sur la piste. Les Bégin, Poulin, Bilodeau, Boyer, Hamel, Charland, Coté, Latulippe, Bergeron, Cliche et Paquet lutteront pour remporter la course. D’autres coureurs pourraient s’ajouter à la liste d’ici samedi.

Du même coup, L’association des vintages fera sa première présence en sol beauceron avec plus de 20 voitures. Ce sont des pilotes qui ont couru au sein d’autres classes et qui ont toujours la passion de la course. Parmi eux, notons la présence de Langis Caron, Lucien Rocheleau, des frères Mario et Guy Vallieres ainsi que Louison Lapierre.

Les classes régionales seront également de la partie avec la classe Nascar sport compact amateur. Le meneur, Mickael Giroux tentera de conserver le premier rang alors qu’il est talonné par Jean-Philippe Poulin, Marc-André Lesage ainsi que de jeunes pilotes : Grondin, Linteau, Carré et Gagnon.

La classe Nascar sports compact élite sera aussi du spectacle avec le vétéran Steve Godbout suivi de près par le jeune Jeff Côté de Beauceville ainsi que par Jimmy Gagné, Alex Houle ainsi qu’Olivier Labbé Pelletier qui souhaite, pour sa part, que la malchance le lâche enfin.

Enfin la classe Nascar Semi-pro, un petit écart de dix points sépare le premier du cinquième rang. L’action sera menée par Yves Perreault, Yvon Vachon, Vincent Vachon, Kenny Jacques, Johnny Vachon et le vétéran Francis Grégoire.