Rosalie Carrier-Dulac finaliste à la 2e étape du Circuit de tennis québécois U12

Les joueuses de tennis beauceronnes Rosalie Carrier-Dulac et Alizée Poulin ont participé à la deuxième étape du Circuit de tennis québécois U12, qui s'est déroulé à Laval du 26 au 29 juin derniers. Rosalie Carrier-Dulac s'est d'ailleurs particulièrement démarquée en atteignant la grande finale de cette compétition.

Au premier tour, Rosalie Carrier-Dulac a remporté deux de ses trois sets devant Alem Côté de Brossard, avec un pointage de 6-1, 6-7 et 6-2. En quart de finale, elle a remporté la victoire contre Candice Bernier de Repentigny, au compte de 6-3 et 6-2. En demi-finale, la joueuse beauceronne a signé à nouveau une victoire sur Angel Bean par la marque de 6-3 et 7-6. En grande finale, Rosalie Carrier-Dulac s'est finalement inclinée devant Josie Usereau de Brossard, avec un pointage de 1-6 et 2-6.

Alizée Poulin, quant à elle, a signé une victoire au premier tour devant Audrey Ouellet de Lévis, en remportant deux sets sur trois avec un pointage 1-6, 6-2 et 6-3. En quart de finale, elle s'est inclinée au compte de 4-6 et 1-6 devant Daniella Miller de Montréal. En ronde consolation, elle s'est finalement inclinée avec un pointage de 3-6 et 0-6 devant Laurence Thériault de Québec.

Précisons que les deux Beauceronnes étaient classées dans le tableau principal regroupant les 16 meilleures joueuses du Québec lors de cette compétition.

1re étape du Circuit de tennis québécois U12

Lors de la première étape du Circuit de tennis québécois U12, qui était présentée à Repentigny du 7 au 9 juin derniers, Rosalie Carrier-Dulac avait terminé au 4e rang du classement et Alizée Poulin, de son côté, entre le 9e et le 12e rang.

Ces étapes donnent des points de circuit pour se tailler l'une des huit places disponibles pour représenter le Québec au Championnat canadien U12. L'étape ultime, avant que Rosalie Carrier-Dulac et Alizée Poulin puisse s'y rendre, sera le Championnat québécois U12 qui aura lieu du 10 au 17 juillet prochains, à Longueuil.

Rappelons que les joueuses de tennis beauceronnes Alizée Poulin, originaire de Beauceville, et Rosalie Carrier-Dulac, originaire de Saint-Georges, évoluent au sein de Tennis Beauce.