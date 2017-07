Avec un temps de course respectif de 2h25m20s et de 2h27m48s, les équipes beauceronnes Drakkar de Beauce et Canotage Beauce ont dominé le podium de la course de rabaska qui s’est déroulée samedi après-midi dans le centre-ville de Saint-Georges, autour de l’île Pozer. Pour l’équipe Drakkar de Beauce, il s’agissait de sa première victoire sur le circuit provincial.

Le classement général à l'issue de la course était le suivant :