Évelyne Lacasse, du club cycliste Vachon Subaru Beauce en tête du classement général

Sept représentants du club cycliste de Saint-Georges Vachon Subaru Beauce étaient présents à Alma en fin de semaine pour participer à la 3e étape de la coupe Québec. De belles performances y ont été réalisées, dont l’obtention de la 1ère place au classement général par la cycliste Évelyne Lacasse.

Cette dernière, arrivée première aux jeux d’habiletés puis en deuxième position à la course sur route et au critérium, est parvenue à obtenir la première place au classement de la fin de semaine et à reprendre le maillot de leader au classement général. Quant à Emy-Rose Breton, ayant terminé à la 6e place aux jeux d’habiletés, avec une 7e place au critérium, elle est parvenue à se hisser dans le top 10 du classement général.

De leur côté, Matis Poulin a livré une belle performance au challenge sprint en terminant à la 7e position et Patricia Davidson a obtenu la 9e place au critérium. Elle participera le 5 juillet prochain au tour de la Relève internationale de Rimouski.

En tout, sept représentants du club étaient du déplacement : Gabriel Grégroire dans la catégorie bibitte, Emy-Rose Breton, Évelyne Lacasse et Cédrick Grégoire dans la catégorie peewee, Thomas Larochelle et Matis Poulin chez les minimes et Patricia Davidson au sein des cadets. Le prochain rendez-vous sportif du club les conduira an Abitibi.