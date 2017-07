Les Jarrets Noirs ne font qu'une bouchée de Victoriaville

Les Jarrets Noirs de Beauce ont profité de la journée de la famille pour pulvériser le Laurier Trévi de Victoriaville 10-0 et 12-3, lors d’un programme double présenté dimanche soir, au Centre sportif Lacroix-Dutil.

C’était la journée de la famille et l’organisation des Jarrets Noirs quelques activités à leur agenda pour les enfants qui étaient présents au match. Jeu d’adresse, course sur le terrain et possibilité pour quelques enfants d’être « bat boy » le temps d’une manche étaient les activités au programme pour les petits.

Pour ce qui est de l’aspect baseball, les Jarrets Noirs ont fait confiance à Pierre-Nicolas Bédard pour amorcer le premier match sur la butte.

Ce dernier a été excellent en lançant un match complet de 5 manches. Bédard n’a donné que des miettes aux frappeurs de Victoriaville et a récolté la victoire par blanchissage.

L’offensive a permis à l’artilleur de travailler sans pression. Guillaume Drouin a été particulièrement fumant. Dès la première manche, Drouin a frappé son 4e circuit de la saison. Une claque en solo qui donnait l’avance aux Beaucerons.

Drouin est revenu à la charge en 2e manche en frappant un deuxième circuit dans le match, cette fois-ci, bon pour deux points.

Le premier frappeur des Jarrets Noirs ne s’est pas arrêté là puisqu’en 4e manche, Drouin a frappé un double, par-dessus le joueur du champ centre, qui a fait marquer deux autres points.

Daniel Jacques a mis fin au match en 5e manche en frappant un double qui a fait marquer un dixième point.

Marc-Antoine Perron-Rousseau et Jonathan Vivier ont également frappé un circuit chez les vainqueurs.

L’attaque ne prend pas de pause

Jimmy Chabot était le lanceur partant pour le deuxième match.

Chabot a profité d’une poussée de six points de son équipe dès la première manche. En route vers une victoire de 12-3. Il faut dire que les lanceurs de Victoriaville ont facilité la tâche des Jarrets Noirs en donnant plusieurs buts sur balle et en atteignant plusieurs joueurs aux bâtons.

Daniel Jacques a très bien fait avec quatre points produits, dont trois sur un circuit en 6e manche.

Prochaine rencontre

Avec ces deux victoires, les Jarrets Noirs sont toujours invaincus à domicile avec une fiche de 7 victoires en autant de matchs.

L’équipe trône au deuxième rang du classement général et aura l’occasion de rejoindre l’équipe de tête à leur prochaine rencontre, le dimanche 9 juillet, à 19h, au Centre sportif Lacroix-Dutil. Le Pub Parvis de CRSA sera en visite.

Gagnante d’une location d’un Jeep

Les Jarrets Noirs, en collaboration avec Kennebec Dodge Chrysler, ont fait tirer une location pour un weekend d’un magnifique Jeep Chrysler. Eve Morin a été la grande gagnante et aura l’occasion de se pavaner au volant de ce superbe véhicule.