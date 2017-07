La mariveraine Kelly-Ann Maheu remporte sa première finale en tir à air comprimé

La mariveraine Kelly-Ann Maheu, âgée de 15 ans, a remporté la finale de la compétition provinciale de tir à air comprimé qui avait lieu la fin de semaine dernière au Club sportif de la Mauricie à Trois-Rivières. Il s’agit de sa première victoire en finale.

La compétition entre les trois derniers carabiniers était serrée. Étant quatrième après les deux premières séries de coups, Kelly-Ann Maheu a su garder son sang-froid. Pour ses 18 derniers coups, elle a marqué 13 résultats de 10 et plus, soit près du double des deux autres compétiteurs. Elle a donc laissé derrière elle Florence Fillion, du Club de tir Castor de Québec ainsi que et Guillaume Jacques du Club de tir de la Mauricie de Trois-Rivières.

Kelly-Ann Maheu a également bien performé durant la saison. Avec l’équipe de tir du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie dont elle fait partie, elle s’est méritée une médaille d’argent lors de la compétition internationale de tir de la Jeunesse du Commonwealth où les différents mouvements de cadets des pays du Commonwealth s’opposent.

Lors de la compétition du dimanche 2 juillet dernier, il faut également noter le bon résultat de Megan Lejeune qui a terminé au deuxième rang chez les femmes juniors lors de la ronde des qualifications, le tout à sa première compétition sur le circuit de la Fédération Québécoise de Tir. Megan s’entraine également au sein de l’équipe de tir olympique de Sainte-Marie.

L’équipe de tir de l’unité, formée d'une dizaine de cadets des deux sexes, participe à plusieurs compétitions durant l’année, autant dans le programme des cadets, qu’à la Fédération québécoise de tir et qu’à des compétitions nationales et internationales de tir postal. Chaque année, au moins un tireur de l’équipe se qualifie pour le championnat canadien qui se tient dans la région de Toronto.

« Le tir de précision est vraiment un sport complet », mentionne le Capitaine Guillaume Paré, entraineur de l’équipe. « Pour performer, les jeunes doivent démontrer une bonne forme physique, une excellente concentration et une connaissance de soi (physique et intellectuelle) hors du commun. Il ne suffit pas de savoir tirer. Il faut aussi perfectionner les détails de sa technique afin d’atteindre une cible de 0,5 mm de diamètre à 10 m en devant nous, en position debout, lors d’un match de 40 à 60 coups », ajoute-t-il.

Rappelons que le Corps de cadets 2898 Sainte-Marie cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans par le biais de défis et d’activités de groupe, le tout sans coût pour les jeunes.