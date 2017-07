Des nageurs du CNRB s'illustrent aux Jeux olympiques spéciaux du PEPS à Québec

Trois nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) se sont illustrés lors des Jeux olympiques spéciaux qui ont eu lieu au PEPS de l’Université Laval à Québec, du 29 juin au 2 juillet.

Alexandra Rodrigue a remporté la médaille d’or au 25 m brasse, celle d’argent au 50 m brasse et celle de bronze au 25 m dos. Pierre-Ann Bourque a pour sa part terminé en deuxième place au 25 m dos et en troisième au 25 m libre. Finalement, Charles-Antoine Bourque est monté sur la seconde marche du podium lors des épreuves du 25 m brasse et du 25 m dos.

Le CNRB offre depuis plus de 25 ans des cours de natation aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Certains y vont pour apprendre à nager et s’amuser et d’autres aiment participer aux compétitions organisées par le réseau Olympiques spéciaux Québec (OSQ).

Les cours se donnent le dimanche soir de 18h à 19h à la polyvalente Saint-Georges. Ceux désirant faire des compétitions peuvent aussi s’entraîner en semaine. Les inscriptions pour la prochaine saison sont le 5 septembre de 18h à 20h à la polyvalente Saint-Georges.