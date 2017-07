Samuel Charland remporte le Langis Caron à l'Autodrome Chaudière

Dame Nature s’est rangée du côté de l’Autodrome Chaudière pour la présentation du Langis Caron 150 qui a eu lieu le 2 juillet dernier dans le cadre de la journée de la famille.

À l’occasion de cette fête familiale, les enfants ont pu faire quelques tours de piste à bord des voitures et ont reçu de nombreux cadeaux.

C’est le pilote Samuel Charland qui a remporté les deux parties (75 tours chacune) de cette épreuve de la classe Nascar LMS. Parti en sixième position lors du premier segment, il s’est faufilé entre les autres voitures pour franchir la ligne d’arrivée en tête. Il a été suivi dans l’ordre par Steve Côté et Marco Bilodeau.

Pour la seconde moitié, les coureurs ont pris place sur la grille de départ selon l’ordre inversée du classement de la première moitié. Côté, qui est parti de la septième position est rapidement remonté pour prendre les devants tandis que Charland, Christophe Paquet et Marc Bégin luttaient pour deuxième, troisième et quatrième positions. Après avoir dépassé Paquet, Bégin a tenté de faire le même coup à Charland qui a tenu bon. La lutte a duré plusieurs tours, jusqu’à ce que Côté, qui était toujours en tête ne fasse une crevaison à deux tours seulement de l’arrivée. Les deux rivaux se sont donc retrouvés à se mesurer pour la première place. C’est finalement Charland qui a eu le dessus. Il a été suivi par Marc Bégin et Christophe Paquet, qui a signé du même coup son meilleur temps en Nascar LMS.

Au total combiné, Charland est monté sur la plus haute marche du podium, Steve Côté est monté sur la seconde et Marco Bilodeau sur la troisième.

D’autres classes étaient en action dimanche dernier, notamment la série Vintage ASCVQ, qui a donné un bon spectacle sans incident majeur malgré quelques pertes de contrôle. Lors de la première finale, Langis Caron a devancé tous ses adversaires, arrivant en première place devant Marc Verner et Guy Vallières.

Pour ce qui est de la seconde finale, elle a été remportée par Verner qui a devancé Mario Vallières et Langis Caron.

Dans la classe Sport Compact Elite, la finale a donné droit à une chaude lutte entre Jeff Côté et Steve Godbout qui se sont talonnés pare-chocs à pare-chocs à partir de la mi-course. C’est finalement Côté qui a franchi le drapeau à damier en premier, Godbout devant se contenter de la deuxième place. Le podium a été complété par Louis-Philippe Lauzier.

Dans la classe Sport Compact Amateur, les « Minis » ont été encore une fois très performantes, Johnny Giroux a terminé premier, Mikael Giroux deuxième et Gabriel Linteau troisième.

Dans la classe Semi-Pro, les amateurs ont eu droit à une belle course sans incident, avec une belle compétition, malgré le peu de voitures. La finale de 25 tours a été remportée par Yves Perreault suivi de Vincent Vachon et de Kenny Jacques.