Matthew Le Bolloch triomphe au Triathlon Sprint du Canada Man/Woman à Lac-Mégantic

Le coup d'envoi du Triathlon extrême longue distance Canada Man/Woman de Lac-Mégantic a été donné lors du samedi 8 juillet dernier avec l'épreuve du Triathlon Sprint extrême. Pour l'occasion, 160 athlètes devaient parcourir 750 m à la nage, 20 km à vélo et 5 km en course à pied.

Le ciel nuageux et l’humidité n’ont pas refroidi les ardeurs de athlètes qui ont relevé le défi hier matin.

Le départ a été donné à 9 h samedi. La première composante de ce sprint était de parcourir 750 mètres à la nage, soit un aller-retour dans le lac Mégantic à partir de la plage de la Baie des Sables.

Les athlètes ont par la suite parcouru 20 kilomètres à vélo, sur une section du parcours du Triathlon extrême Canada Man/Woman en direction de Piopolis, où plusieurs côtes avec un dénivelé positif à gravir les attendaient.

Ils ont enfin terminé ce sprint sous une pluie abondante avec un 5 kilomètres de course à pied sur des sentiers détrempés et boueux.

Résultats

C'est le Magogois Matthew Le Bolloch qui a remporté les honneurs du prélude au Triathlon extrême Canada Man/Woman avec un temps de 1 heure, 18 minutes et 11 secondes. Il a dominé dès le début remportant la section nage en 9 minutes et 47 secondes avec une avance de 2 minutes et 39 secondes sur son plus proche rival.

« J’ai essayé de partir vite en nage pour me distancer un peu », a expliqué Matthew Le Bolloch. « Ça a bien marché, je n’étais pas inquiet pour le reste de la course. Le lac était beau, il n’y avait pas de vagues, j’étais bien content », a-t-il ajouté.

Il a ainsi devancé Éric Lachance-Tremblay de Longueuil, qui a terminé avec un temps de 1 heure, 23 minutes et 17 secondes, suivi de près par Timothée Petit de Saint-Bruno-de-Montarville, qui a quant à lui franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 1 heure 23 minutes et 38 secondes.

Du côté des dames, Maïté Galipeau-Théberge de Frontenac a devancé ses poursuivantes avec un temps de 1 heure, 30 minutes et 9 secondes. Karine Hallé de Québec à quant à elle terminé avec un temps de 1 heure, 34 minutes et 24 secondes, talonnée de quelques secondes par Nadia Gosselin de Montréal avec un temps de 1 heure, 34 minutes et 57 secondes.

Triathlon longue distance extrême

C'est à 4 h 30 ce matin, dimanche le 9 juillet 2017, que les triathlètes ont débuté leur longue journée qui consistera en 3,8 kilomètres à la nage, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course.

Les athlètes nageront d'abord sur le lac Mégantic, pour ensuite emprunter la route des Sommets avec un parcours de 2 500 mètres de dénivelé positif et terminer avec un marathon sur une route et des sentiers avec 1 200 mètres de dénivelé positif.

Précisons qu'ils auront 15 heures pour atteindre le sommet du Mont-Mégantic.