Près de 800 rameurs attendus à Saint-Georges pour la course de bateaux-dragons

La 9e édition de la course de bateaux-dragons se tiendra samedi prochain à Saint-Georges sur la rivière Chaudière, en amont du barrage gonflable. Un total de 38 équipes s’élanceront sur le plan d’eau, correspondant à près de 800 rameurs et tambourineurs.

Parmi les nouveautés de cette édition 2017, deux finales seront organisées, opposant chacune quatre équipes, une dans la classe A et l’autre dans la B. Les huit équipes finalistes seront déterminées en fonction de la compilation des trois temps de course de chacune des formations. Les équipes aux quatre meilleures moyennes s’affronteront dans la classe A et les quatre suivantes dans la classe B.

Le président du comité des Fêtes de Saint-Georges, Serge Thomassin, invite la population à venir encourager les athlètes en venant s’installer sur l’île Pozer. Les courses débuteront à 8h30 le matin et se poursuivront jusqu’aux finales, prévues en après-midi.

À noter qu’en raison des travaux de réfection du mur de soutènement, la course fera relâche en 2018 et 2019.