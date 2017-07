Raphaël Lessard de retour en piste mercredi à Seekonk, dans le Massachusetts

Tout frais de ses 16 ans, célébrés le 5 juillet dernier avec les siens, le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, Raphaël Lessard, sera de retour en piste ce mercredi dans le Massachussetts, où il participera au US Pro-stock/Super Late Model National Championship qui se tiendra sur la piste de Seekonk à 18h.

Précédée des essais chronométrés à 16h30 puis d’une course préparatoire à 18h, la course de 200 tours sera courue en deux étapes de 100 tours chacune, les pilotes reprenant le même ordre de départ que leur position d’arrivée à la fin des 100 premiers tours. Une bourse de 10 000 $US sera remise au gagnant.