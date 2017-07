Le spikeball, un nouveau sport en plein essor à St-Georges, aux règles originales

Voir la galerie de photos

Les parcs et jardins de Saint-Georges ont vu récemment se multiplier de petits trampolines jaunes et noirs, accessoire essentiel d’un sport en pleine expansion dans la province, originaire des États-Unis, le spikeball, sorte de jeu miniature de volleyball à quatre nécessitant réflexes et précision. Fort de sa popularité croissante, un tournoi se tiendra le samedi 15 juillet prochain à Sherbrooke, 3e étape du circuit québécois. EnBeauce.com s’est entretenu avec l’ambassadeur du sport dans la région, Etienne Caron.

Version modifiée du volleyball à quatre joueurs, inventée en 1989 par l’Américain Jeff Knurek, le spikeball, abandonné dans les années 1990, subit un véritable engouement depuis quelques années, notamment grâce aux nouveaux moyens de communication développés avec internet. Ne nécessitant qu’un mini trampoline et une balle en mousse, le spikeball, sport en pleine expansion, se joue généralement à quatre joueurs.

Reposant sur le principe du volleyball, une fois la balle lancée sur le trampoline en direction de l’équipe adverse, les coéquipiers ont jusqu’à 3 frappes maximum pour la faire rebondir de nouveau dessus, dans n’importe quelle direction. Le point est gagné lorsqu’une équipe ne parvient plus à renvoyer la balle, qu'elle tombe à terre ou encore lorsque les deux coéquipiers ne parviennent pas à la renvoyer en trois frappes et moins.

Ambassadeur du sport à Saint-Georges, Etienne Caron se réjouit de voir l'engouement pour le spikeball gagné par le bouche à oreille. Parvenu à faire de ses amis de fidèles adeptes de cette activité, il n'a pas masqué sa hâte de voir une ligue se créer dans la Beauce et le sport progressivement se structurer dans la province.