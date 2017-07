Deux nageurs du CNRB au Championnat AAA de Sainte-Claire

Deux nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont amélioré leurs marques personnelles lors du Championnat AAA de Pointe-Claire, qui a eu lieu du 7 au 9 juillet derniers.

Emerick Vachon a réalisé quatre records personnels lors de la compétition, soit aux épreuves du 100 m papillon, du 100 m dos, du 200 m libre et du 100 m libre dans la catégorie des 13-14 ans.

Chez les 15-16 ans, Vincent Coté s’est amélioré au 200 m quatre nages et au 100 m brasse. Lors de cette dernière épreuve, il a réalisé un temps de 1 min 13,17 s. Il s’agissait de sa dernière compétition avec le CNRB pour l’adolescent. « C’est après plusieurs belles années avec notre club que Vincent rejoindra celui du Rouge et Or l’an prochain. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite », mentionne l’entraîneur-chef du CNRB, Ousseynou Mbaye.

Il s'agissait de la dernière compétition de la saison pour le CNRB dont les activités reprendront en septembre.