Soccer : l’Ascalon masculin U9 A de Saint-Georges obtient la médaille d’argent au tournoi de Magog

Plusieurs équipes de l'Ascalon de Saint-Georges ont participé à différents tournois de soccer qui se déroulaient lors des 8 et 9 juillet derniers à Charlesbourg et à Magog. L'Ascalon U9M A d'ailleurs remporté la médaille d'argent à l'issue d'un de ces deux championnats.

Les équipes de soccer beauceronnes ont participé au Défi International Trait-Carré de Charlesbourg ainsi qu'au Festi-Tour National de Magog. Précisons que ces compétitions regroupent plusieurs équipes originaires de partout en province.

Les équipes U9F A, U9M A, U10F A, U10M A D2, U10M A D1 et U11F A représentaient l’Association de Soccer mineur de Saint-Georges à Magog.

L’Ascalon U9M A s’est particulièrement illustré dans sa catégorie. Cette équipe, dirigée par Philippe Boucher et Michel Fortin, a obtenu une place en finale du tournoi de Magog suite aux victoires obtenues face aux équipes de Saint-Eustache, de Thetford Mines et de Haut Saint-François. La formation georgienne s’est par la suite inclinée lors de la finale face à la formation de Sherbrooke, ce qui lui a permis de repartir avec la médaille d'argent.

Camp des Espoirs et des Sélections de l’ARSQ

L’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ) organisait le Camp des Espoirs et des Sélections lors des deux dernières semaines.

Ces camps ciblent les joueuses et joueurs U11 et U12 de la grande région de Québec. Ils sont accessibles uniquement sur invitation et par référencement des directeurs techniques de clubs de soccer. Les joueurs et joueuses invités sont ceux et celles ayant démontré un certain potentiel dans leur groupe d'âge.

Pour l’Ascalon Saint-Georges, 11 joueuses et joueurs y étaient présents cet été. Il s'agit d'Alexandre Thibaudeau, Charles-Édouard Létourneau, Marc-Antoine Garneau, Samuel Fecteau, Emy Nadeau-Poulin, Alice Chouinard, Victoria Veilleux, Catherine Fortin, Megan Leclerc, Alicia Morin et Juliette Carier.

Rappelons que le Camp des Espoirs et des Sélections représente la porte d'entrée vers les plus hauts échelons du soccer québécois et offre la chance aux joueurs de travailler avec les meilleurs joueurs et entraîneurs de la région.



Les équipes seniors de l’Ascalon s’imposent en championnat

En terminant, les équipes U13 à Senior de soccer compétitif de l’Ascalon de Saint-Georges continuent à obtenir de bons résultats, par exemple aux championnats de la Ligue de Soccer du Québec Métropolitain.

Plusieurs équipes dominent leurs compétitions. Certains groupes, tels que les U14F, les Seniors féminin A et les Seniors masculin A, sont à la tête de leur classement respectif.

En ce qui les équipes U9 à U12, elles poursuivent leurs participation à des championnats tels que celui de la Ligue de Développement de l’ARSQ. Précisons que cette compétition est axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu de chacun des joueurs de soccer.