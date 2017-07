Les Chiefs échouent en demi-finale face aux Bulldogs de la Rive-Nord

Le samedi 15 juillet dernier, le séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières accueillait la demi-finale de la Ligue de football semi-professionnelle du Québec, opposant les Chiefs de Beauce aux Bulldogs de la Rive-Nord. Restés invaincus durant la saison régulière, les Beaucerons ont échoué à quelques marches seulement d’un quatrième titre.

« Je suis très fier de notre équipe et de ce que nous avons tout de même accompli cette année. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin. Nous avons composé avec beaucoup de blessures et d’absences et avons tenu le fort jusqu’à la fin. Nous donnons beaucoup de crédit aux Bulldogs qui était une équipe physique et très bien préparée. Ils ont joué 60 minutes de football intense », a réagi le gouverneur de l’équipe Bernard Cloutier.

Les Beaucerons se sont inclinés 19 à 25 face à cette équipe de la Rive-Nord de Montréal qu’ils avaient battue 17 à 7 plus tôt dans la saison. Menés 19 à 10, les Bulldogs se sont notamment illustrés par une remontée spectaculaire quelques minutes avant la fin du match grâce à une poussée offensive qui s’est révélée très efficace et décisive.