Une soirée Budweiser mouvementée à l’autodrome Chaudière

Le samedi 15 juillet dernier, l’autodrome Chaudière a fait vibrer les spectateurs grâce à une série de courses à rebondissements.

Les deux finales de 50 tours de la classe Nascar Late Model ont offert aux spectateurs des courses à suspense. Alors qu’il partait en première position, des problèmes de direction assistée ont entraîné Marc Bégin à perdre le contrôle de son véhicule devant les estrades, permettant à Samuel Charland et Steve Côté d’effectuer leurs remontées, s’écharpant à plusieurs reprises pour l’obtention de la première place.

Durant le dernier tour de piste, Samuel Charland a effectué une manœuvre jugée comme un « bump and pass » par les officiels qui l’ont finalement rétrogradé à la 2e place du podium. Quant à Philippe Poulin, arrivée 3e, il a signé sa première médaille de la saison. Ce sont ces trois mêmes coureurs qui ont occupé, dans le même ordre, la 2e finale de la soirée.

Dans la classe Nascar Sport Compact Élite, c’est Steve Godbout qui a terminé premier, suivi de Tommy Larouche et de Jeff Côté. Pour sa part, le podium de la finale Nascar Sport Compact Amateur était composé de Johnny Giroux, Gabriel Linteau et Mikael Giroux. Quant à la classe Nascar Semi-Pro, elle a été remportée par Vincent Vachon, suivi de Francis Grégoire et de Kenny Jacques. Le prochain événement à ne pas manquer à l’autodrome, la soirée F. Charest, se tiendra le 29 juillet.