Six victoires consécutives pour le Cléri-Sport après avoir battu Québec 4 à 0

Mardi soir dernier, le Cléri-Sport Junior AA s'est trouvé opposé aux joueurs de l'équipe Capitales de Québec le temps d'un match qui s'est terminé par la victoire 4 à 0 des Beaucerons.

L'entraîneur du groupe, Simon Potvin, a tenu à souligner l'excellente performance du lanceur Gabriel Perreault ainsi que le premier coup de circuit de sa carrière réalisé par Guillaume Mathieu.

« Gabriel a été dominant sur la butte affrontant 23 frappeurs sur un minimum de 21. Il a donné un coup sûr et a atteint un frappeur tout en réalisant 7 retraits au bâton et aucun but sur balle », a précisé Simon Potvin.

L'enjeu principal du match était la 2e position au classement. Venant d'aligner six victoires consécutives, le Cléri visitera Drummondville samedi prochain au cours d'un programme double.