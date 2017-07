Guillaume Davidson termine 23e au classement général du Tour de l'Abitibi

Le cycliste georgien Guillaume Davidson a participé au 49e Tour de l'Abitibi qui a eu lieu du 17 au 23 juillet derniers à Amos. Représentant du Canada, il a terminé en 23e position au classement général à l'issue de cette compétition.

Le Tour de l’Abitibi, considéré comme une course internationale de cyclisme sur route. est la seule des 8 compétitions dans le circuit de la Coupe des nations Junior UCI à être présentée en Amérique. Ce sont 25 équipes à travers le monde qui se sont rassemblées à Amos la semaine dernière pour parcourir un trajet total de 600 kilomètres en 6 jours, celui-ci divisé en 7 différentes étapes.

Étape 1 : Mardi, 18 juillet 2017

Lors de ce Tour de l'Abitibi, la première étape pour Guillaume Davidson fut une course sur route de 119 kilomètres entre Rouyn-Noranda et Amos, qui s'est amorcée à 16 h 45 lors du mardi 18 juillet. Pendant la course, Davidson a tenté plusieurs échappées, et a terminé la course dans une échappée de six coureurs. Il a ainsi aidé son coéquipier Kurt Penno de l'équipe canadienne à remporter la manche.

Guillaume Davidson a finalement terminé au 6e rang, avec un temps de 2 heures, 31 minutes et 16 secondes, à seulement 8 secondes du gagnant de cette course. Précisons qu'il y avait 140 coureurs au départ de cette étape et qu'ils ont roulé à une vitesse moyenne de 47,322 km/h. Neuf sont arrivés hors des délais prescrits et six ont abandonné la course, pour un total de 125 coureurs sur 140 à la ligne d'arrivée.

Étape 2 : Mercredi, 19 juillet 2017

Course sur route de 111,3 kilomètres de Val-d’Or à Amos a franchi l'arrivée dans un temps de

Guillaume est 6e au classement général. Guillaume termine dans le peloton et garde sa 6e place au classement générale après avoir travaillé avec l’Équipe canadienne pour garder le maillot de leader du Tour pendant plus de 40km lors d’une échappée qui aurait pu être dangereux de perde le maillot.

Étape 3 : Jeudi, 20 juillet 2017

Contre-la-montre individuel de 10 kilomètres entre Amos et Saint-Maurice-de-Dalquier

Étape 4 : Jeudi, 20 juillet 2017

Course sur route de 51,5 kilomètres entre Malartic et Rivière-Héva

Guillaume victime d'une chute a1.5 km de l'arrivée.. La bonne nouvelle pas blesser et il le temps dupack...donc garde sa positionMalartick...24ieme a 1:32 du leader

Dure journée jeudi pour nos 2 athlètes

Les deux sont victimes d’une chute en fin de course.

Guillaume est tombé à 3 km de l’arrivée et comme la règle des 3 derniers kilomètres s’applique, il a le même temps que le peloton et garde sa position au classement général.

Au moins il y a un côté positif, les deux ne sont pas blessés et en grande forme pour se reprendre aujourd’hui pour le 96 km à Lebel-sur-Quévillon pour un circuit urbain.

Étape 5 : Vendredi, 21 juillet 2017

Circuit urbain de 12 tours de 8 kilomètres chacun à Lebel-sur-Quévillon, pour un total de 96 kilomètres.

Étape 6 : Samedi, 22 juillet 2017

Circuit urbain de 9 tours de 10,8 kilomètres chacun à Amos, pour un total de 97,2 kilomètres.

Étape 7 : Dimanche, 23 juillet 2017

Course sur route de 115 kilomètres entre La Sarre et Amos.

Le Georgien, qui souhaitait obtenir la victoire à au moins 1 étape sur 7 lors du Tour de l'Abitibi, participera au Grand prix cycliste de la Matapédia 2017 à Amqui, du 9 au 13 août prochains.

Il découvrira également s'il se qualifie pour participer à une sélection pour la 84e édition des championnats du monde de cyclisme sur route, qui auront lieu à Bergen en Norvège du 17 au 24 septembre prochains, prochainement.

Profil d'athlète

Originaire de Saint-Georges, Davidson fait partie du programme Sport-études de l'Académie les Estacades de Trois-Rivières en ski de fond et en vélo.

Il court également pour l'équipe junior Iamgold de l'Abitibi.

Rappelons que Guillaume Davidson faisait partie des six cyclistes choisis pour représenter la province lors du 48e Tour de l'Abitibi qui s'est déroulé du 18 au 24 juillet 2016. Il avait porté les couleurs de l'équipe du Québec avec Félix Boutin, Jonathan Cassivi, Olivier Hamel, Francis Izquierdo et Jean-Denis Thibault l'an dernier.