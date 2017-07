Le Club Vachon Subaru Beauce fait bonne figure à la 4e Coupe Québec

Deux cyclistes beauceronnes ont représenté le Club Vachon Subaru Beauce lors des 22 et 23 juillet derniers à Amos, à l'occasion de la 19e édition du Tour de la relève d'Abitibi et de la 4e Coupe Québec.

Lors de cette compétition interprovinciale de course sur route par étapes, chaque catégorie de cyclistes devait disputer trois épreuves parmi les quatre proposées, soit les jeux d'habileté, la course sur route, le sprint ou le critérium.

Chez le Club Vachon Subaru Beauce, Évelyne Lacasse faisait partie de la catégorie pee-wee et Patricia Davidson, quant à elle, de la catégorie cadet.

Évelyne Lacasse a terminé au deuxième rang à la course sur route et en quatrième position aux jeux d'habileté et au critérium. Elle a donc terminé première au cumulatif et a ainsi conservé son maillot de leader.

Du coté des cadettes, Patricia Davidson a fini en septième position à la course sur route, dixième au sprint et septième au critérium, pour un top 10 au cumulatif.

Précisons que la prochaine compétition à laquelle participeront les membres du Club Vachon Subaru Beauce aura lieu lors des 5 et 6 août prochains à Boucherville pour la 5e Coupe Québec, dans le cadre de la finale et de la finale régionale des Jeux du Québec 2017.