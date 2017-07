L'Ascalon Saint-Georges représentera Chaudière-Appalaches à Longueuil

Quatre joueuses de soccer compétitif de moins de 13 ans évoluant au sein de l’Ascalon Saint-Georges ont été sélectionnées pour faire partie de la formation régionale Chaudière-Appalaches. Elles participeront au Tournoi des sélections régionales (TSR) qui aura lieu à Longueuil à la fin juillet.

La formation régionale Chaudière Appalaches prendra part à la 14e édition du TSR qui aura lieu au parc Rosanne-Laflamme de Longueuil, dans l'arrondissement St-Hubert, du 25 au 29 juillet prochains.

Cette sélection, qui permettra à Marguerite Laflamme, Megan Rodrigue, Nelyane Gilbert et Rosemary Roy de représenter la région de la Chaudière-Appalaches, est le résultat de plusieurs années d’efforts et de persévérance pour ces quatre joueuses beauceronnes.

Le tournoi, qui regroupe les équipes des différentes régions du Québec, chacune composées des meilleurs joueurs de moins de 13 ans, est notamment l’occasion pour les recruteurs des équipes du Québec d’observer et de sélectionner les joueurs et les joueuses de soccer qui feront partie des équipes masculines et féminines de moins de 14 ans dès l'an prochain.

À noter que l’Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG) tient à féliciter Marguerite, Megan, Nelyane et Rosemary pour cet accomplissement sportif et souhaite à chacune d'entre elles le meilleur des succès pour ce tournoi.

Précisons que c'est une première pour l’ASMSG que d'avoir un total de quatre joueuses en sélection régionale.

Tournoi des sélections régionales

Les dix-neuf régions administratives de la province seront représentées tant au féminin qu’au masculin pendant ce tournoi. Il y aura donc un total de vingt équipes dans chacune des deux catégories, dont une de plus provenant de la région hôtesse afin de mieux balancer les groupes. Les équipes seront réparties en trois divisions selon leurs performances de l’an dernier à l’issue des Jeux du Québec qui s'étaient déroulés à Montréal lors de l'été 2016.

Rappelons que ce sont 800 joueurs et joueuses de soccer, 250 accompagnateurs et de nombreuses familles qui suivent les jeunes athlètes dans cette importante compétition.