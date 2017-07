Le pilote Raphaël Lessard dans le top 10 du Mid Atlantic Classic

Raphaël Lessard, pilote originaire de Saint-Joseph, était en quête d’une victoire au Orange County Speedway à Rougemont en Caroline du Nord lors du samedi 22 juillet dernier. Il a cependant dû se résigner à une 9e position lors du Mid Atlantic Classic, une course de 150 tours dans la série CARS Tour.

Affichant un format différent, l’épreuve s’est déroulée en quatre étapes respectives de 35 tours, 65 tours, 35 tours, puis un sprint final de 15 tours. Avec des pauses de cinq minutes entre les segments, les équipiers pouvaient travailler sur les voitures des pilotes et y changer les pneus. Une bourse de 10 000 $ US a été remise au vainqueur de cette course.

« C’était un format de course plutôt étrange », a confié le pilote joselois, Raphaël Lessard. « J’ai trouvé ça long. Ils auraient dû faire deux étapes au lieu de quatre. Une course de 15 tours ne mène à rien », a-t-il ajouté.

Le pilote de la Toyota Camry numéro 99 a connu un excellent départ en passant de la 12e à la 8e position en quelques tours seulement. Il a terminé la première étape de 35 tours par une bataille avec Steve Wallace pour la 5e position.

Durant la deuxième étape, le Beauceron a connu une autre bataille intense avec Wallace, voulant à tout prix conserver sa 4e place. Changeant ses quatre pneus durant la pause de cinq minutes entre la deuxième et la troisième étape, le pilote du Programme de développement Toyota a dû repartir de la 5e position durant la relance. Les pilotes ayant changé des pneus devaient donner des positions au profit des pilotes ayant changé moins de pneus qu'eux ou encore aucun d'entre eux.

Bien qu'il partait de la 5e position, la troisième étape ne s’est pas passée comme prévu pour Raphaël Lessard. Durant ce segment, il a eu un contact avec le mur, ce qui lui a fait perdre des places. Se retrouvant momentanément en 10e position, Lessard a tout de même été capable de reprendre les places perdues et de terminer cette étape en 6e position.

Alors que Raphaël s’élançait de la 6e place pour le sprint final de 15 tours dans le peloton des meneurs, il semblait logique d'espérer que le jeune pilote puisse finir dans le top 5, mais il en fut autrement. Une neutralisation avec un seul tour à faire dans la course est alors venue mettre du piquant à cette fin de course. Raphaël Lessard n’a alors pas pu maintenir le tempo, et a finalement croisé le fil d'arrivée en 9e position.

« Ça a été une bonne course et on avait une très bonne voiture au début », de mentionner Raphaël Lessard en fin de course. « C’est certain que mon incident avec le mur n’a pas aidé ma cause, et j’ai perdu beaucoup de performance à ce moment-là. Un compétiteur a fait une manœuvre qui m’a forcé à monter haut dans le virage, et j’ai glissé sur la gomme accumulée. Il nous manquait un peu de puissance pour aller jouer en avant, mais je suis très reconnaissant du travail de notre équipe. Merci également à ma famille qui est venue de Beauce pour regarder la course », a-t-il conclu.

Rappelons que la prochaine course de Raphaël Lessard se déroulera le 6 août prochain dans la série ARCA au Winchester Speedway dans l’Indiana.