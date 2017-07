Marc-Étienne Bussières en avance de trois coups à l’Omnium du Québec Canam à St-Georges

Le golfeur Marc-Étienne Bussières ne relâche pas sa concentration et demeure toujours le meneur de l’Omnium du Québec Canam qui se déroule au golf de Saint-Georges depuis trois jours. Il détient une avance de trois coups sur le joueur Lucas Kim de Toronto.

« Avant d’arriver ici, j’avais comme but de toujours rester dans le moment présent et d’avoir du plaisir. Je garderai cette attitude », a-t-il déclaré à l’approche de la quatrième et dernière ronde. Affilié au club Longchamp, le professionnel a retranché cinq autres coups à la normale du parcours pour un cumulatif de 196, soit 14 coups sous le par.

Les heures de départ de la ronde qui couronnera le champion de la compétition avaient lieu ce matin de 8h à 12h. Le tournoi est une étape de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour.